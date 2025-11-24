"Мы не имеем права грабить тех, кто остался": латвийцы за границей спорят о праве лечиться дома

Илзе, проживающей в Ирландии, именно визит к семейному врачу в Латвии позволил узнать диагноз, который врачи страны проживания не увидели. "А потом, когда я спросила про взнос пациента, сколько я должна заплатить, мне ответили - 2 евро. Я спросила - неужели всего 2 евро? Я - приезжая в этой стране, потому что живу, работаю и плачу налоги в другой стране! А он говорит - да, 2 евро, вы теперь наш пациент. Где и как я снова оказалась пациенткой? Для меня это был такой шок", - делится своим опытом латышка, живущая в Ирландии.