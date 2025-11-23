Библиотеки Латвии продолжают покупать книги из России - в Адажи даже приобрели роман Павла Воли
С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло уже почти четыре года. Однако публичные библиотеки Латвии продолжают закупать книги, изданные в России и Беларуси.
Хотя после начала войны количество новых изданий, напечатанных в России, в библиотеках постепенно сократилось, их продолжают приобретать, и не все библиотеки готовы откликнуться на призыв не покупать книги из стран-агрессоров, сообщает телепередача LTV «De facto».
Учитель посчитал книгу подходящей
Библиотека Адажской средней школы приобрела роман Павла Воли «Петтерсы. Дети гор», изданный в Москве в 2023 году, по рекомендации педагога — как учебное пособие для дополнительного образования по русскому языку, сообщает LSM.lv.
«Цель — сохранить культурную идентичность национальных меньшинств: культуру, историю, язык. И я допускаю мысль, что учитель дополнительного образования таким образом через художественную литературу и её содержание помогает выполнять задачи программы», — объясняет директор Адажской средней школы Солвитa Василевска.
Рецензии, размещённые на нескольких российских интернет-сайтах, сообщают, что книга, рассчитанная на подростков, «создаёт позитивный образ российской разведки»; главный герой награждён орденом святого Владимира и путешествует по России при поддержке сотрудников спецслужб — действующего и в отставке.
Теперь директор школы признаёт: «Для меня это своего рода урок, ведь в повседневной работе мы иногда просто не задумываемся об этом. (…) Мы против насилия, происходящего в соседних странах, и ни в коем случае не хотим каким-то образом поддерживать бизнес другой страны. Нет — мы думали только об образовании детей».
В прошлом году купили более тысячи книг из России
Министр образования и науки Дaцe Мелбардe считает, что школы ни в коем случае не должны покупать и использовать книги, изданные в России после 2022 года.
Министерство культуры вскоре после начала войны уже распространило призыв прекратить любое сотрудничество с Россией. Новые книги российских издательств в фондах библиотек стали появляться реже, но полностью не исчезли. Например, Латгальская центральная библиотека пересмотрела и отсортировала имеющийся фонд. Она больше не закупает оригинальную литературу российских авторов, изданную в России, но продолжает покупать переводы зарубежных произведений, напечатанные в России.
Больше всего книг покупают в Латгале и пригороде Риги
Согласно данным, собранным членом Латвийской библиотечной ассоциации Байбой Иване, большинство изданий на русском языке, большая часть которых поступает именно из стран-агрессоров, закупают библиотеки Латгале и пригородов Риги. Из-за ограничений библиотечных каталогов данные отражают тенденции, а реальные цифры могут отличаться.
В прошлом году все библиотеки вместе купили более тысячи таких книг. В этом году наблюдается значительное снижение, но всё ещё речь идёт о нескольких сотнях (не менее 350), большая часть — в Латгале, в Даугавпилсе.
Призыв не покупать книги из стран-агрессоров
Между Днём Лачплесиса и Днём провозглашения Латвийской Республики в Национальной библиотеке собрались библиотекари и представители отрасли, чтобы обсудить, насколько этично покупать книги из России и как этого избегать. А ещё в мае Латвийская библиотечная ассоциация призвала выработать единую позицию по комплектованию фондов в условиях войны.
«Одновременно важен принцип нейтральности и независимости библиотек — ни одна вышестоящая институция не может указать нам, что покупать и чего не покупать. Поэтому идут дискуссии: какова государственная позиция и как, сохраняя демократию и свободный доступ к информации, действовать в этой ситуации. И только в 2025 году появился этот призыв — когда стало ясно, что библиотекари не едины и многие ждут жёсткой официальной позиции», — говорит инициатор призыва Байба Иване.
Призыв подписали пока менее 200 библиотекарей. В центре внимания — отказ от закупки и принятия в дар книг и других печатных материалов, изданных в государствах-агрессорах. «Сортировать по языку — неправильно. Главное — использовать термин “государство-агрессор”. Мы ничего не закупаем, если это издано в стране-агрессоре. Мы не поддерживаем её торговлей. И мы не хотим, чтобы наше сознание влияло содержание этих книг», — говорит соавтор инициативы, заместитель директора Елгавской городской библиотеки Линда Лангенфелде.
Книг на русском языке вне России выпускают очень мало
Библиотека Ропажи откликнулась на призыв и теперь совсем не имеет полок с книгами на русском языке. За последние три года библиотека купила почти полторы сотни книг — был спрос в двух пунктах выдачи. После отказа читатели просто перестали ходить — литературу на другом языке они не выбирают.
Возникает вопрос: какие есть альтернативы книгам, издаваемым в России? По словам руководителя издательства Madris и заместителя председателя совета Латвийской ассоциации издателей Скайдрите Наумовой, они пытались издавать книги параллельно на латышском и русском, но потерпели провал.
«Мы поняли, что не можем обеспечить такую низкую закупочную цену, как российские издательства. Поэтому отказаться пришлось от идеи», — объясняет Наумова.
Владелец магазина Intelektuālā grāmata Рихардс Йерумс говорит, что раньше книги на русском издавались в Украине, но сейчас почти нет исключений, кроме книг для малышей. Есть эмигрантские издания — в основном диссидентские. Также есть авторы, запрещённые в России, например Борис Акунин, которого печатают в Риге. «Но таких мало», — говорит он.
Государственность нужно защищать, но библиотеки не должны быть рупором власти
Министр культуры Агнесе Лаце заявила, что не знала о библиотечной инициативе, но обещала ознакомиться. «Важно быть осторожными: если мы законодательно запретим что-то покупать, это всегда будет этическая дилемма, особенно в области библиотек. Мир знает, что такое списки запрещённых книг, сожжение книг. Мы сами пережили это в оккупацию — библиотеки были рупором власти, и мы этого не хотим. И в то же время необходимо защищать государственность. Это крайне важно. Поэтому отрасли нужно разговаривать с Министерством культуры, Национальной библиотекой и выработать более ясную позицию», — говорит Иване.
По данным статистики, в прошлом году в Латвию импортировали книги и печатную продукцию из России на сумму более 8 млн евро. Однако предложенный политиками повышенный НДС на русскоязычную печатную продукцию означает сортировку только по языку, а не по стране происхождения.