Библиотеки Латвии продолжают покупать книги из России - в Адажи даже приобрели роман Павла Воли

Призыв подписали пока менее 200 библиотекарей. В центре внимания — отказ от закупки и принятия в дар книг и других печатных материалов, изданных в государствах-агрессорах. «Сортировать по языку — неправильно. Главное — использовать термин “государство-агрессор”. Мы ничего не закупаем, если это издано в стране-агрессоре. Мы не поддерживаем её торговлей. И мы не хотим, чтобы наше сознание влияло содержание этих книг», — говорит соавтор инициативы, заместитель директора Елгавской городской библиотеки Линда Лангенфелде.