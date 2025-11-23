"Не скажешь "Слава России" - поесть не дадут". Как гражданский украинец оказался среди пропавших без вести в плену, но все-таки вернулся после обмена

Нас там в отряде было десять человек, все такие же, как я, «террористы» и «укропы». Пытали после ареста всех, без этого никак. Я знаю несколько человек, которых не пытали. Просто привезли к ним их семьи, они сразу всё и подписали. Я поначалу-то пытался держаться, потом стал признаваться во всём, что они хотят, но им всё было мало, они еще сочиняли. И все, кто со мной был в отряде, были такие же. Ну, со своими нюансами. Мною, например, УБОП занимался, а другими — МГБ. Те же, только в профиль.