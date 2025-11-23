Юрмала раздает деньги на проекты: кто может получить до 90% финансирования?
Юрмальское самоуправление планирует реализовать новую программу по благоустройству окружающей среды и общественных пространств.
Цель обязательных правил «Порядок организации программы благоустройства среды и публичного внешнего пространства самоуправления государственной городской территории Юрмалы» — в сотрудничестве с ассоциациями, фондами и религиозными организациями внести положительный вклад в улучшение окружающей среды на административной территории Юрмалы, её благоустройство и охрану.
Заявителем проекта может быть ассоциация, фонд или религиозная организация, деятельность которой осуществляется на административной территории Юрмалы.
Поддерживаемые расходы включают приобретение, установку и демонтаж элементов благоустройства инфраструктуры, расходы на улучшение инфраструктуры, включая демонтаж существующих элементов благоустройства и объектов транспортной инфраструктуры. Самоуправление также будет финансировать аренду и прокат строительной и садовой техники, техническое обслуживание, транспортировку, приобретение и установку элементов благоустройства.
Будут поддержаны расходы на создание или модернизацию транспортной инфраструктуры, озеленение, а также другие мероприятия, способствующие адаптации к изменениям климата. Планируется софинансирование расходов на охрану окружающей среды и её благоустройство, а также других расходов, связанных с улучшением общественных пространств и обоснованных в проекте.
Не подлежат поддержке расходы на оплату труда персонала проекта и налоговые платежи, аренду рабочего оборудования и транспортные расходы. Также самоуправление не будет финансировать премии, материальные стимулирующие выплаты, денежные вознаграждения, командировочные расходы, а также средства на погашение кредитных обязательств или долгов.
Проект обязательных правил предусматривает, что максимальная интенсивность софинансирования одного проекта со стороны самоуправления не может превышать 90% от общей суммы финансирования, предусмотренной для реализации проекта.
Высказать своё мнение о проекте обязательных правил можно до 28 ноября.