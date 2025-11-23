Юрмала раздает деньги на проекты: кто может получить до 90% финансирования?

Будут поддержаны расходы на создание или модернизацию транспортной инфраструктуры, озеленение, а также другие мероприятия, способствующие адаптации к изменениям климата. Планируется софинансирование расходов на охрану окружающей среды и её благоустройство, а также других расходов, связанных с улучшением общественных пространств и обоснованных в проекте.