Очередное чудовищное нападение на молодую женщину в США - пассажирку метро облили бензином и подожгли

Рид скрылся сразу после остановки поезда, но уже утром следующего дня был задержан полицией. Он был в той же одежде и с ожогами на руке. Во время задержания он выкрикивал оскорбления и призывы «гореть» адресованные жертве. На первом слушании он несколько раз заявил: «Я признаю себя виновным», отметив, что осознает угрозу пожизненного заключения.