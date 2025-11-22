Очередное чудовищное нападение на молодую женщину в США - пассажирку метро облили бензином и подожгли
В США, где в конце августа в вагоне поезда бездомный без причины напал на украинскую беженку и трижды ударил ее ножом, произошло новое похожее преступление. Один из жителей Чикаго обвинен в терроризме после того, как поджег пассажирку в вагоне метро. Жестокое нападение потрясло город и вызвало тревогу за безопасность общественных перевозок.
В Чикаго 50-летний Лоуренс Рид, местный житель с обширной криминальной историей, был обвинен в совершении террористической атаки на систему массового транспорта после того, как, по данным следствия, поджег 26-летнюю женщину в вагоне поезда линии Blue Line. Жуткий инцидент произошел вечером 17 ноября, незадолго до 21:30, в центре города.
Согласно обвинению прокуратуры, Рид подошел к женщине, которая тихо сидела и смотрела в телефон. Без какого-либо повода он открыл бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, позже опознанной как бензин, вылил содержимое на голову и тело жертвы, а затем догнал её, когда она попыталась убежать, и поджег.
🔥HATE CRIME🔥— Jakey (@JacobBaker613) November 20, 2025
A man with many prior charges including arson was arrested 12 times since 2017 was set free once again by one of these leftist judges!
Lawrence Reed allegedly poured a flammable liquid on a 26-year-old white woman and set her on fire onboard a CTA train this… pic.twitter.com/vGFFNIa2jF
Камеры наблюдения зафиксировали, как Рид следует за женщиной в хвост вагона, обливает её бензином и поджигает. Полностью охваченная пламенем, жертва пыталась сбить огонь, катаясь по полу, однако окружающие пассажиры не пришли ей на помощь. Только выбравшись на платформу станции, все еще горя, она смогла упасть на пол, после чего двое очевидцев наконец помогли потушить огонь.
Пострадавшая была доставлена в больницу в критическом состоянии с тяжелейшими ожогами. Её личность власти пока не раскрывают.
Рид скрылся сразу после остановки поезда, но уже утром следующего дня был задержан полицией. Он был в той же одежде и с ожогами на руке. Во время задержания он выкрикивал оскорбления и призывы «гореть» адресованные жертве. На первом слушании он несколько раз заявил: «Я признаю себя виновным», отметив, что осознает угрозу пожизненного заключения.
Следователи установили, что за 20 минут до нападения Рид купил бензин в ближайшей заправке, что подтверждают записи камер. На месте преступления были найдены расплавленная бутылка, зажигалка и обгоревшие остатки одежды жертвы.
Mon, Nov. 17 — Chicago man Lawrence Reed, 50, was charged after setting a woman on fire on a Blue Line train. She’s in critical condition.— World News (@World_Newsn) November 21, 2025
Reed, with a long violent record, shouted “I plead guilty” in court and could face life pic.twitter.com/lKJlPS14sc
Федеральный прокурор Эндрю Бутрос назвал нападение «не только варварским актом против невинной женщины, но и террористическим ударом по самой сути нашей общественной безопасности». Он подчеркнул, что власти всех уровней намерены добиться справедливости и защитить общество.
Криминальное прошлое Рида обширно: 22 задержания с 2016 года и 53 уголовных дела в округе Кук начиная с 1993 года, включая девять тяжких преступлений. Несмотря на это, в августе его отпустили под электронный мониторинг после того, как он якобы избил сотрудницу социального учреждения. Тогда прокуроры просили оставить его под стражей, но судья позволил ему вернуться домой.
Представитель Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами Кристофер Амон резко раскритиковал прежние решения суда, заявив: «У Рида было более чем достаточно вторых шансов. В итоге невиновная женщина борется за жизнь». Он похвалил стремительные действия полиции и пообещал, что «других шансов для Рида больше не будет».
Начальник полиции Чикаго Ларри Снеллинг также отметил особую тяжесть преступления и заявил, что расследование продолжается.
Риду предъявлено обвинение в совершении террористической атаки на систему массового транспорта, за что предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Защита запросила медицинскую и психиатрическую экспертизу, однако прокуроры отмечают, что ранее Рид никогда не признавался невменяемым по другим делам.