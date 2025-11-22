Латвийцы массово отказываются планировать бюджет. Эксперты бьют тревогу
На первый взгляд, это звучит как победа финансовой свободы, но эксперты бьют тревогу: меньше половины латвийских домохозяйств постоянно следят за своими деньгами. Разбираемся, почему мы перестали считать и к чему это приводит, кроме ссор в семье.
Кажется, мы живем во времена финансового парадокса. Институт финансов Swedbank опубликовал данные исследования, которые заставляют призадуматься: доля домохозяйств в Латвии, которые регулярно планируют свой бюджет, упала до 45%. Для сравнения, еще в 2017 году таких было 55%.
А вот число тех, кто вообще не следит за своими доходами и расходами, за восемь лет удвоилось, достигнув 14%. Мы становимся "свободными художниками" в мире финансов. Но действительно ли это признак хорошей жизни?
Парадокс "богатых и бедных"
Эвия Кропа, руководитель направления финансовой грамотности Swedbank, справедливо отмечает, что, хотя на первый взгляд кажется, будто люди стали чувствовать себя свободнее с деньгами, картина далеко не однозначна. Кто же эти "смельчаки", отказавшиеся от планирования? Статистика рисует интересный портрет:
- Самые беспечные – это люди в возрасте 40–49 лет. Тот самый возраст, когда карьера достигла пика, а зарплаты, предположительно, самые высокие.
- Мужчины (43% планируют постоянно) чуть более расслаблены, чем женщины (48%).
- И самый тревожный факт: меньше всего планируют не только "середняки", но и домохозяйства с самым низким доходом (до 550 евро). Всего 41% из них постоянно ведет учет.
Это ключевой момент. Размер дохода, как оказалось, не заменяет финансовую дисциплину. Игнорирование планирования одинаково опасно как для тех, кто получает много (потому что теряется контроль), так и для тех, кто получает мало (потому что под угрозой каждая копейка).
Когда деньги разрушают отношения
Самый яркий и болезненный вывод из исследования касается эмоционального здоровья и отношений. Те, кто редко планирует бюджет, гораздо чаще:
- Ссорятся с близкими из-за денег. Причем речь идет не о разовых конфликтах, а о спорах, которые случаются несколько раз в неделю или даже ежедневно.
- Испытывают сильную тревогу и беспокойство по финансовым вопросам.
- Чаще чувствуют вину за потраченное на "ерунду".
Финансовая недисциплинированность — это прямой путь к стрессу и испорченным отношениям, что подтверждено сухой статистикой.
Не доверяйте своей памяти!
В исследовании есть еще одна любопытная деталь: 48% респондентов, которые все-таки планируют, делают это... в уме. Полагаются на память, ощущения и приблизительные прикидки.
Это, по мнению экспертов, несерьезно. "Планирование в уме" создает иллюзию контроля. Только когда выписываешь все траты на бумаге или в приложении, можно увидеть реальную картину. Иначе приходится рассчитывать на "непредвиденные недостачи" и несбывшиеся финансовые цели.
Самыми ответственными "планировщиками" оказались молодежь (18–29 лет) и пенсионеры (60–74 года). Они либо только начинают свой путь, либо уже научены опытом.