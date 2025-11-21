Где в Латвии работать безопасно: названы самые ответственные компании страны

В Риге объявлены лауреаты конкурса «Esi drošs, ka darbs ir drošs!» («Будь уверен, что твоя работа — безопасна!»). В этом году среди 12 участников жюри отметило три предприятия: AS Cēsu alus, SIA Lexel Fabrika (Schneider Electric Riga Plant) и SIA Bio-Venta. Все они представили практические решения, направленные на снижение риска падений, спотыкания и столкновений с неподвижными объектами — одного из самых распространённых факторов травматизма.