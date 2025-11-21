Где в Латвии работать безопасно: названы самые ответственные компании страны
Государственная трудовая инспекция подвела итоги конкурса по безопасности рабочих мест. Победители — три компании, которые не просто формально соблюдают требования, а внедряют реальные, продуманные решения, уменьшая травматизм и вовлекая сотрудников в заботу о собственной безопасности.
В Риге объявлены лауреаты конкурса «Esi drošs, ka darbs ir drošs!» («Будь уверен, что твоя работа — безопасна!»). В этом году среди 12 участников жюри отметило три предприятия: AS Cēsu alus, SIA Lexel Fabrika (Schneider Electric Riga Plant) и SIA Bio-Venta. Все они представили практические решения, направленные на снижение риска падений, спотыкания и столкновений с неподвижными объектами — одного из самых распространённых факторов травматизма.
Почему победила компания Cēsu alus
Первое место жюри присудило Cēsu alus — компании, которая подошла к рабочей безопасности системно. Здесь не ограничились локальными улучшениями, а создали комплекс мер, заметно меняющий ежедневную среду работников.
Результат впечатляет: 78 % сотрудников признали, что стали чувствовать себя заметно безопаснее, по сравнению с 2021 годом, количество несчастных случаев снизилось на 55 %.
Компания совместно с работниками определяла наиболее опасные зоны и подбирала решения, среди которых маркировка пешеходных дорожек, предупреждающие зоны у дверей, лестницы с антискользящим покрытием, светоотражающие вставки на перилах, жёлтые сигнальные линии. Значимое изменение — внедрение специальной обуви без шнурков и с противоскользящей подошвой, которую тестировали сами сотрудники.
Особый акцент — на вовлечении работников. Внутри компании действует система QR-сообщений: любой может мгновенно зафиксировать опасную ситуацию. Механизм перестал восприниматься как «жалобная книга» — за время работы платформы удалось предотвратить 38 потенциальных инцидентов. Сотрудники стали внимательнее и активнее доверяют системе безопасности.
Lexel Fabrika: японская система порядка
Второе место заняла SIA Lexel Fabrika, производитель электротехнических изделий, входящий в группу Schneider Electric. Здесь безопасность строится на строгой структуре и методологии. Предприятие работает по системе 5S, японскому подходу к организации рабочего пространства:
- Sašķirot – отделить нужное от ненужного, устранить лишнее;
- Sakārtot – каждая вещь должна быть на своём месте и легко доступной;
- Spodrināt – регулярная уборка, чтобы поддерживать порядок и замечать проблемы;
- Standartizēt – создать единые правила и процедуры;
- Stiprināt – соблюдать правила и формировать устойчивые привычки.
Чтобы минимизировать риски падений и столкновений, внедрены чёткие маршруты передвижения, система безопасности на лестницах, зеркала для контроля пересекающихся потоков, аккуратное управление кабелями, а также жёсткое правило: работать на высоте могут только квалифицированные специалисты.
Каждое утро стартует с собраний SIM (Short Interval Management) — коротких встреч, где первым пунктом всегда стоит безопасность. Кроме того, сотрудники могут подавать идеи по улучшению условий труда через платформу eIdea, а в компании действует добровольная команда быстрого реагирования, готовая помочь при пожарах, травмах или утечках химических веществ.
Bio-Venta: сложный комплекс — сильные решения
Третье место получила SIA Bio-Venta, крупнейший в Балтии производственный комплекс биодизеля. На территории предприятия — от хранилищ сырья до цехов и перевалочных площадок — внедрён целый ряд улучшений: новые и чётко обозначенные пешеходные маршруты; безопасные лестницы к технологическим люкам; модернизированные механизмы открывания люков и их яркая маркировка; выравнивание и маркировка пола в цехах.
Компания измерила эффективность внедрений и отмечает, что именно эти шаги дали ощутимые результаты — снизили риски и улучшили обзорность и удобство передвижения работников.
Инспекция благодарит все предприятия, поделившиеся своей практикой, — их подходы становятся примером для других и шаг за шагом делают рабочую среду в Латвии безопаснее.