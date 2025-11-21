Тревожная статистика: почему соседи становятся главным риском для вашей квартиры
Под самый разгар декабрьской суеты, когда многие собирают чемоданы и готовятся к длинным праздникам вне дома, эксперты напоминают: самый частый источник неприятностей с вашим жильём — вовсе не погода и не старые трубы, а... соседи. И статистика выглядит тревожно.
По данным страховщиков, только за этот год зарегистрировано 619 случаев, когда жилища были повреждены по вине соседей, 561 случай был связан с утечкой жидкости или пара. И если общая сумма ущерба в прошлом году составила 1,34 млн евро, то в этом за 11 месяцев — уже более 2 млн евро, говорят данные компании BALTA. Чаще всего проблемы вызывают протечки из труб, батарей и бытовой техники. За ними идут случаи неосторожного обращения с техникой, а затем — пожары. Бывают и совсем неприятные истории: за одиннадцать месяцев зафиксировано восемь случаев умышленного ущерба — от испорченных дверей до порчи имущества в состоянии аффекта.
Самые серьёзные выплаты в этом году пришлись на пожары, когда огонь вспыхивал не у самих пострадавших, а у соседей. Только по таким случаям выплачено 826,5 тысячи евро.
«Проблемы от соседей возникают внезапно, и часто люди недооценивают, насколько быстро небольшой дефект в одном доме может превратиться в серьёзный ущерб в другом», — отмечает руководитель направления страхования частной недвижимости BALTA Арнолд Линитис.
Он напоминает: даже идеально ухоженная квартира не застрахована от чужой халатности — именно поэтому так важно своевременно устранять любые неполадки и поддерживать связь с соседями.
Что обязательно сделать перед отъездом
Если собираетесь надолго покинуть дом, эксперты советуют не полагаться на удачу, а сделать несколько необходимых вещей.
1. Перекройте воду. Это самый простой и эффективный способ предотвратить потоп — как у себя, так и у тех, кто живёт снизу.
2. Отключите приборы от сети. Даже выключенная техника иногда даёт короткие замыкания. Выдернув вилки, вы снижаете риск пожара и дальнейших повреждений.
3. Проверьте шланги стиральной и посудомоечной машин. Старые или пересохшие детали могут потечь и без работы устройства.
4. Убедитесь, что окна и балкон плотно закрыты. Это защитит от сквозняков, влаги и повреждений, которые могут затронуть и нижние этажи.
5. Обеспечьте вентиляцию. Полностью «запечатанная» квартира за время вашего отсутствия может накопить влагу и встретить вас плесенью.
6. Не оставляйте включённые системы полива или отопительные приборы. Лишний риск никому не нужен.
7. Попросите кого-то надёжного заглянуть в квартиру. Пара минут раз в несколько дней может предотвратить большой ущерб.
8. Проверьте страховку. Убедитесь, что полис действует и покрывает ущерб не только вашему жилью, но и возможный вред соседям.