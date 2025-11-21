Тревожная статистика: почему соседи становятся главным риском для вашей квартиры

По данным страховщиков, только за этот год зарегистрировано 619 случаев, когда жилища были повреждены по вине соседей, 561 случай был связан с утечкой жидкости или пара. И если общая сумма ущерба в прошлом году составила 1,34 млн евро, то в этом за 11 месяцев — уже более 2 млн евро, говорят данные компании BALTA. Чаще всего проблемы вызывают протечки из труб, батарей и бытовой техники. За ними идут случаи неосторожного обращения с техникой, а затем — пожары. Бывают и совсем неприятные истории: за одиннадцать месяцев зафиксировано восемь случаев умышленного ущерба — от испорченных дверей до порчи имущества в состоянии аффекта.