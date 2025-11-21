Чиновники, которые не умеют заполнять декларации о доходах: министр иностранных дел Браже, депутаты Сейма, руководство VID и другие
Опубликованная Службой государственных доходов (Valsts ieņēmumu dienest - VID) информация о проверках деклараций государственных должностных лиц показывает широкую картину нарушений — за последний год принято 345 решений, затрагивающих 300 должностных лиц. Несколько десятков являются повторными нарушителями.
VID опубликовал список государственных должностных лиц, в действиях которых выявлены нарушения закона «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц». Решения приняты в период с декабря прошлого года по ноябрь этого года. Однако бросается в глаза следующий факт: из всех членов правительства в документе значится только одна — министр иностранных дел Байба Браже, и ей назначено самое мягкое возможное наказание.
Байба Браже отделалась легко
В решении VID установлено, что Байба Браже указала в декларации недостоверные сведения о своих накоплениях. Обычно такое нарушение может привести как к предупреждению, так и к административному штрафу. Однако министру сделан лишь устный выговор — без начала административного процесса и без какого-либо финансового наказания, то есть формально это самый лёгкий вид санкций.
Байбе Браже вынесены замечания за недостоверное указание финансовых инструментов и безналичных накоплений при подаче декларации государственного должностного лица по вступлении в должность 1 июля 2023 года, а также за недостоверные данные о безналичных накоплениях в годовой декларации за 2023 год. Она — не только единственный министр, но и единственный чиновник Министерства иностранных дел, попавший в этот список. Это означает, что у остальных работников внешнеполитического ведомства таких проблем не было.
Наказаны и депутаты Сейма
В документах VID фигурируют также трое депутатов Сейма, которые указали в декларациях неточные или недостоверные сведения. Им также назначены относительно мягкие санкции — от замечания до небольшого денежного штрафа:
Бывший депутат Сейма Эрик Пуценс, ныне депутат Кулдигской краевой думы. Нарушение: недостоверные сведения о дополнительных должностях, долях капитала, транспортных средствах и долговых обязательствах. Санкция: замечание.
Депутат Сейма Олег Буров. Нарушение: недостоверные сведения о долговых обязательствах в декларации за 2023 год. Санкция: замечание.
Депутат Сейма Гундарс Даудзе. Нарушение: недостоверные сведения о полученных доходах, сделках и долговых обязательствах в декларации за 2022 год. Санкция: 85 евро.
Самый строгий и самый мягкий штраф
Самый крупный денежный штраф за период с декабря прошлого года до конца октября этого года — 270 евро. Его получила старший инспектор Управления мест лишения свободы Элина Пушпуре, которая неправильно указала долговые обязательства и другие финансовые данные в декларации.
Самый маленький реальный штраф — 15 евро — назначен директору департамента Министерства финансов Солвейге Озоле за неточно указанные накопления и долговые обязательства.
Наверху иерархии — более мягкий подход
Согласно информации VID, в государственной администрации работают сотни чиновников, которые не умеют или не хотят правильно заполнять декларации должностных лиц. Из 345 решений 181 — о денежном штрафе, 164 — лишь замечания. Данные показывают четкую тенденцию: чиновники низшего уровня чаще получают штрафы, а руководители — министры, главы самоуправлений, директора учреждений — чаще отделываются замечанием.
О очевидной мягкости свидетельствует пример заместителя генерального директора VID Яниса Упманиса, которому назначены три замечания за недостоверные сведения в декларациях — при вступлении в должность, при подаче декларации за 2023 год и при завершении служебных обязанностей. Денежных штрафов он не получил ни разу.
Аналогично и главный налоговый инспектор VID Ритма Лаурсоне получила два замечания за недостоверно указанные данные о накоплениях.