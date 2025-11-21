Чиновники, которые не умеют заполнять декларации о доходах: министр иностранных дел Браже, депутаты Сейма, руководство VID и другие

Байбе Браже вынесены замечания за недостоверное указание финансовых инструментов и безналичных накоплений при подаче декларации государственного должностного лица по вступлении в должность 1 июля 2023 года, а также за недостоверные данные о безналичных накоплениях в годовой декларации за 2023 год. Она — не только единственный министр, но и единственный чиновник Министерства иностранных дел, попавший в этот список. Это означает, что у остальных работников внешнеполитического ведомства таких проблем не было.