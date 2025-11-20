В Лиепае и Валмиере мужчин заманивают на проверку здоровья при помощи... Джейсона Стэйтема

Перед показом фильма можно будет также сдать один из важнейших анализом крови для мужчин - тест на ПСА. Он позволяет определить уровень простатспецифического антигена или ПСА в крови. Если этот показатель повышен, это может свидетельствовать о проблеме с простатой, которая бывает как доброкачественной, так и может указывать на рак. Рак простаты на ранней стадии обычно не вызывает никаких жалоб. Но только на ранних стадиях его можно полностью вылечить, с минимальными последствиями и сохранив качество жизни. Поэтому первым шагом, позволяющим вовремя заметить болезнь, является проведение теста на ПСА, а после 50 лет - ежегодное посещение уролога. Проведение анализов обеспечит E. Gulbja Laboratorija, многолетний деловой партнер Латвийской Ассоциации урологов. Анализы можно будет сдать в порядке очереди, предъявив удостоверяющий личность документ.