В Лиепае и Валмиере мужчин заманивают на проверку здоровья при помощи... Джейсона Стэйтема
В рамках Месяца мужского здоровья в Лиепае и Валмиере пройдут бесплатные киносеансы с Джейсоном Стэйтемом, а перед показом мужчины смогут пройти ПСА-тест и проконсультироваться с урологом — без направления и очередей.
Ноябрь во всем мире отмечают как месяц мужского здоровья. В этом году Латвийская Ассоциация урологов в сотрудничестве с самоуправлением Валмиерского региона и самоуправлением города Лиепаи приглашает мужчин и их близких бесплатно посмотреть голливудский триллер "Пчеловод" (The Beekeeper) с одним из самых харизматических и известных киноактеров мира Джейсоном Стэйтемом в главной роли.
Киносеанс состоится 26 ноября в 18.00 в Камерном зале кинотеатра Lielais dzintars и 27 ноября в 18.00 в Валмиерском Культурном центре. Перед фильмом мужчины смогут получить бесплатную консультацию уролога, а также проверить мужское здоровье, сдав анализ крови на ПСА.
Поэтому перед показом фильма мужчины в Лиепае и Вентспилсе получат возможность индивидуально побеседовать с урологом - одним из врачей, приема у которого из-за большой востребованности приходится ждать довольно долго. Это будет редкая и ценная возможность задать вопросы о своем здоровье, обследованиях или лечении и получить профессиональный совет без направления семейного врача и бесплатно. Консультации будут проходить с 16.00. Количество мест ограничено, поэтому надо записаться заранее и взять с собой документ, удостоверяющий личность.
- Для записи на консультацию в Лиепае напишите на электронную почту: veseliba@liepaja.lv
- Для записи на консультацию в Валмиере напишите на электронную почту: info@urologi.lv
Перед показом фильма можно будет также сдать один из важнейших анализом крови для мужчин - тест на ПСА. Он позволяет определить уровень простатспецифического антигена или ПСА в крови. Если этот показатель повышен, это может свидетельствовать о проблеме с простатой, которая бывает как доброкачественной, так и может указывать на рак. Рак простаты на ранней стадии обычно не вызывает никаких жалоб. Но только на ранних стадиях его можно полностью вылечить, с минимальными последствиями и сохранив качество жизни. Поэтому первым шагом, позволяющим вовремя заметить болезнь, является проведение теста на ПСА, а после 50 лет - ежегодное посещение уролога. Проведение анализов обеспечит E. Gulbja Laboratorija, многолетний деловой партнер Латвийской Ассоциации урологов. Анализы можно будет сдать в порядке очереди, предъявив удостоверяющий личность документ.
"Приглашаю всех мужчин воспользоваться возможностью и перед началом фильма пройти бесплатную проверку здоровья. Все мы ежедневно очень заняты, и надо признать, что иногда даже мы, врачи, забываем позаботиться о себе. Однако заботиться об окружающих и о своей семье можно только тогда, когда мы здоровы! Все начинается с разговора и анализа крови, простого и безболезненного", - объясняет уролог Видземской больницы Дайнис Ворпс.
Латвийская Ассоциация урологов напоминает - заботясь о своем здоровье, мужчина заботится и о своей семье. О том, чтобы его детям и близким не довелось испытать преждевременные страдания или жить с болью утраты, которую можно было предотвратить.
Программа мероприятий ко Дню мужчин в Лиепае и Валмиере:
- 16.00 - 18.00 Индивидуальные беседы с урологом по предварительной записи.
- 16.00 -18.00 Возможность сдать бесплатный анализ крови для определения ПСА в порядке очереди, имея при себе удостоверяющий личность документ.
- 18.00 - 19.45 бесплатный киносеанс "Пчеловод" (The Beekeeper).