Не только на Рождество: почему доброта в Латвии должна быть круглогодичной

Сейчас мы собираем средства на покупку новой мобильной клиники, оснащённой современным диагностическим оборудованием. Цель — 500 000 евро. Может показаться, что это большая сумма. Но если бы каждый взрослый житель Латвии выработал привычку жертвовать хотя бы 1–3 евро в месяц, мы собрали бы её за несколько месяцев. Поэтому небольшой, но регулярный взнос может существенно изменить чью-то жизнь. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Главное — делать их регулярно, а не раз в год. Например, McDonald’s поддерживает наш проект в течение всего года, перечисляя 0,02 евро с каждого McHappy Meal. Пожертвовать можно также в коробочках для благотворительности или через терминалы самообслуживания — круглый год.