Не только на Рождество: почему доброта в Латвии должна быть круглогодичной
В Латвии живут по-настоящему отзывчивые люди. Каждый год в ноябре и декабре — в сезон благотворительных акций — жители жертвуют десятки и сотни тысяч евро. И это замечательно. Но доброта не должна быть сезонной, потому что проблемы, с которыми сталкиваются семьи, дети и социальные учреждения, после праздников никуда не исчезают, размышляет Гуна Цауне, руководитель благотворительной организации RMHC Latvija.
Пик благотворительных мероприятий у нас наблюдается в конце года. День рождения Латвии, Рождество — эти праздники заставляют нас думать о вечных ценностях и напоминают о важности помощи ближним. Однако весной, летом и осенью поток пожертвований заметно снижается, хотя работа общественных организаций продолжается — ежедневно, без выходных и пауз. Врачи Детского мобильного центра здоровья консультируют детей, приюты заботятся о животных, кризисные центры помогают пострадавшим, центры внесемейного ухода продолжают заботиться о детях. Эти организации работают не только «от праздника до праздника», а круглогодично — и именно поэтому регулярные, пусть даже небольшие пожертвования имеют огромное значение.
В 2024 году собранные средства позволили Детскому мобильному центру здоровья провести 6101 медицинскую консультацию для 4782 детей, включая детей из Украины, нашедших убежище в Латвии. Каждая такая консультация — это не просто цифра в отчёте, а чья-то судьба, здоровье, надежда на полноценную жизнь.
Чтобы такая помощь была возможной, важен каждый вклад. Поэтому так важно развивать у жителей Латвии долгосрочное мышление — понимание того, что, делая маленькие шаги каждый день, мы как общество вместе сможем пройти «длинный путь».
Два евро — это цена чашки кофе. Но если такая сумма поступает регулярно, она превращается в консультацию специалиста или в новые диагностические приборы.
Конечно, регулярность связана с доверием. Многие жители Латвии признаются: они не жертвуют, потому что не видят результатов. И здесь начинается вторая часть нашей ответственности — умение не только просить, но и показывать результаты.
В нашем Детском мобильном центре здоровья работают 20 медиков разных специальностей — офтальмологи, неврологи, логопеды, физиотерапевты и другие. Каждую неделю мобильная клиника отправляется в три или четыре региона, где врачи консультируют детей, каждый проводя 20–25 консультаций. В год это более 5200 бесплатных консультаций для детей до 18 лет.
Иногда одна медицинская консультация способна изменить жизнь всей семьи. Например, однажды наши врачи обследовали ребенка, чьи родители жаловались, что он плохо учится, капризничает, упрямится — с ним трудно. Предполагали, что у него психологические или эмоциональные проблемы, возможно, ему даже нужна специальная школа. Но после тщательного осмотра выяснилось, что он… плохо видит! Врач назначил очки, и на повторной консультации через год оказалось, что все проблемы — и с учебой, и с поведением — исчезли.
В Латвии до сих пор есть регионы, где детям сложно попасть к специалистам. Например, в некоторых местах нет офтальмолога, который мог бы консультировать малышей с рождения, и единственный вариант — ехать в Ригу. Многие семьи не могут себе этого позволить. Поэтому, когда мобильная клиника приезжает в регион, запись всегда полная — спрос на консультации огромен.
Каждая такая консультация — результат тех «маленьких шагов», которые мы совершаем ежедневно: одни жертвуют деньги, врачи — своё время, консультируя маленьких пациентов в отдаленных районах, руководители проекта — выполняют большую организационную работу. Так происходит с каждым социальным проектом, который помогает малообеспеченным жителям.
Сейчас мы собираем средства на покупку новой мобильной клиники, оснащённой современным диагностическим оборудованием. Цель — 500 000 евро. Может показаться, что это большая сумма. Но если бы каждый взрослый житель Латвии выработал привычку жертвовать хотя бы 1–3 евро в месяц, мы собрали бы её за несколько месяцев. Поэтому небольшой, но регулярный взнос может существенно изменить чью-то жизнь. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Главное — делать их регулярно, а не раз в год. Например, McDonald’s поддерживает наш проект в течение всего года, перечисляя 0,02 евро с каждого McHappy Meal. Пожертвовать можно также в коробочках для благотворительности или через терминалы самообслуживания — круглый год.
А сейчас есть и дополнительные возможности поддержать кампанию McHappy Day:
- За пожертвование 13 евро McDonald’s подарит плюшевую альпаку Мими — символ тепла и доброты;
- В кассах и киосках самообслуживания впервые в Латвии введена опция округления суммы, позволяющая округлить чек до целого евро и пожертвовать разницу;
- В мобильном приложении McDonald’s клиенты могут обменять 300 бонусных баллов на среднюю порцию картофеля фри, и 0,50 евро с каждой порции будет перечислено RMHC Latvija;
- На сайте RMHC Latvija также можно сделать пожертвование.