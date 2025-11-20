В самом сердце Риги строят новый квартал - новая реальность жизни в центре

Квриал CENTRUS расположен в квартале между улицами Тербатас, Блауманя, Дзирнаву и К. Барона — в той части центра, где особый шарм исторической застройки встречается с активным ритмом современного города. И если первая очередь проекта уже завершена (два семиэтажных дома с 82 квартирами давно проданы), то сейчас начинается строительство сразу пяти новых зданий.