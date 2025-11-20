В самом сердце Риги строят новый квартал - новая реальность жизни в центре
Жить в двух шагах от оперы и лучших кафе столицы, при этом наслаждаясь тишиной собственного двора — теперь это не фантазия, а реальность. В Риге началось строительство завершающей очереди жилого квартала в историческом центре Риги. Проект стоимостью 30 млн евро обещает изменить представление о том, какой может быть жизнь в центре города.
Квриал CENTRUS расположен в квартале между улицами Тербатас, Блауманя, Дзирнаву и К. Барона — в той части центра, где особый шарм исторической застройки встречается с активным ритмом современного города. И если первая очередь проекта уже завершена (два семиэтажных дома с 82 квартирами давно проданы), то сейчас начинается строительство сразу пяти новых зданий.
Четыре из них будут семиэтажными, одно — пятиэтажным. Всего появится 142 квартиры площадью от 24 до 210 квадратных метров и 7 коммерческих помещений на первых этажах. Застройщик планирует вести работы параллельно во всех зданиях, чтобы завершить проект к концу 2027 года.
Жизнь в центре: новая реальность
То, что делает CENTRUS действительно особенным — это не просто расположение, а продуманная концепция комфортной городской жизни. В первой очереди уже создана широкая зеленая прогулочная зона, соединяющая улицы Блауманя и Дзирнаву. Во второй очереди этот променад будет завершен и полностью благоустроен.
Под кварталом работает двухуровневая подземная парковка — для жителей, гостей и всех желающих. Все квартиры будут сданы с полной отделкой класса premium, с использованием качественных материалов и энергоэффективностью класса A+.
Кто покупает квартиры в центре?
Эксклюзивным партнером по продаже выступает Latvia Sotheby's International Realty. По словам руководителя компании Илзе Мазуренко, спрос на такие объекты растет, и покупатели — это не только состоятельные рижане.
"Спрос на квартиры и коммерческие помещения в таких объектах продолжает расти — их ищут молодые семьи, молодые специалисты, активные пенсионеры, а также латвийцы, живущие за границей, которые хотят иметь удобное и безопасное второе жильё. Разумеется, такой проект привлекателен для инвестиций и арендаторов коммерческих помещений", — объясняет Мазуренко.
Продажа и бронирование квартир уже началась. Покупатели могут выбрать наиболее подходящее жилье в одном из пяти зданий, а также заранее спланировать объединение квартир, создавая более просторное и индивидуальное жилое пространство.