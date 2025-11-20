Язык знает, но письменную часть сдать не может: история женщины, которую вскоре могут выдворить из Латвии

Латвия в этом году оказалась в центре обсуждения из-за массового аннулирования постоянных видов на жительство у граждан России. Сначала власти сообщали о примерно 500 человек, которым было предписано покинуть страну или попытаться оформить новый статус. Однако после 18 ноября, когда будет завершена дополнительная проверка, к ним могут присоединиться ещё сотни — те, кто пытался, но не смог сдать экзамен на уровень А2. А до конца года под угрозой окажутся и те, кому за два года так и не удалось овладеть госязыком в достаточной степени.