Язык знает, но письменную часть сдать не может: история женщины, которую вскоре могут выдворить из Латвии
История пожилой женщины, родившейся и прожившей всю жизнь в Латвии, но оказавшейся под угрозой выдворения из-за формального требования языкового экзамена, вызвала волну сочувствия и возмущения.
Латвия в этом году оказалась в центре обсуждения из-за массового аннулирования постоянных видов на жительство у граждан России. Сначала власти сообщали о примерно 500 человек, которым было предписано покинуть страну или попытаться оформить новый статус. Однако после 18 ноября, когда будет завершена дополнительная проверка, к ним могут присоединиться ещё сотни — те, кто пытался, но не смог сдать экзамен на уровень А2. А до конца года под угрозой окажутся и те, кому за два года так и не удалось овладеть госязыком в достаточной степени.
За каждым числом стоит конкретная человеческая судьба. Одну из них в своих соцсетях рассказала Виктория Таран. Эта история стала символом того, что многие называют несправедливостью экзамена и бюрократическим равнодушием.
"Сегодня ко мне пришла женщина, родившаяся здесь и прожившая здесь всю свою жизнь", — пишет Виктория. Женщина, по её словам, выучила латышский язык, свободно на нём говорит, понимает обращенную к ней речь. "Я уверена, что она общается на нем лучше многих из нас", - добавляет Таран.
Однако экзамен по языку стал для пенсионерки ловушкой. Она успешно прошла устную, разговорную часть, справилась со слушанием. И только письменная часть оказалась непреодолимым препятствием. "Именно эта единственная часть стала тем барьером, который пожилому человеку попросту не под силу", — говорит Виктория.
Но именно эта формальная деталь теперь поставила женщину под угрозу выдворения из страны, в которой она родилась и прожила всю жизнь. "Только вот скажите мне — КУДА? Она родилась в Латвии..." — в отчаянии задает вопрос автор.
В тот же день женщина и Виктория подали документы в PMLP и направили обращение министру с просьбой предоставить хотя бы временный вид на жительство по гуманным причинам. "Человек на грани нервного срыва. Человек теряет здоровье и силы", — подчеркивает Таран. Всё из-за одного пункта экзамена, который, по её словам, никак не отражает реального знания языка. Она отмечает абсурдность ситуации: "Если бы экзамен оценивался в целом, по суммарному результату всех частей, то она бы давно считалась сдавшей. Потому что язык она действительно знает!"
По мнению Виктории, происходящее превращается в издевательство над людьми пожилого возраста, которые не виноваты в том, что им трудно написать длинный текст в 70 лет. Задавая риторические вопросы — "Разве это нормально? Разве это справедливо? Разве это та Латвия, какой мы хотим её видеть?" — она призывает общество задуматься о том, какими становятся государственные институты, когда из них уходит простое человеческое участие..