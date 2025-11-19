ЕС готовит военную реформу, которая изменит все, - что же задумал Брюссель?
ЕС готовится к переменам, которые могут радикально изменить подход к обороне и передвижению войск. Новый план обещает нечто большее, чем просто логистику — но детали пока раскрыты не полностью.
Для укрепления обороноспособности Европейская комиссия и Высокий представитель Европейского союза Кая Каллас подготовили пакет мер по военной мобильности, призванный упростить быстрое и беспрепятственное передвижение войск, снаряжения и военной техники по всей Европе. Пакет мер по военной мобильности предусматривает создание к 2027 году общеевропейской зоны военной мобильности, что на шаг приблизит ЕС к военному сотрудничеству по шенгенской модели. Это сделает передвижение войск и военной техники по всей Европе более быстрым, безопасным и скоординированным.
По словам Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-председателя Комиссии Каи Каллас, для европейской обороны крайне важна способность вооруженных сил быстро менять местоположение. «Обороноспособность во многом заключается в способности доставить свои танки и войска в нужное место в нужное время. Мы предлагаем создать чрезвычайную систему трансграничных военных перевозок и объединить транспортные возможности стран-членов, чтобы упростить передвижение войск по всему континенту. Европа сталкивается с беспрецедентными угрозами безопасности. Необходимость в улучшении военной мобильности очевидна», — заявила Каллас.
Для достижения этой цели необходимо принять первые на уровне ЕС унифицированные правовые нормы в области военной мобильности, а также установить четкие правила и процедуры для пересечения войсками государственных границ в срок, не превышающий трех дней, на основе единых таможенных формальностей.
Кроме того, для действий в чрезвычайных ситуациях необходимо создать Европейскую систему быстрого реагирования в области военной мобильности (EMERS), чтобы ускорить процедуры и обеспечить приоритетный доступ к инфраструктуре для вооруженных сил, действующих в рамках ЕС или НАТО. Также следует модернизировать ключевые коридоры военной мобильности ЕС в соответствии со стандартами для товаров двойного назначения и защитить стратегическую инфраструктуру с помощью новых инструментов повышения устойчивости. Целевые инвестиции укрепят кибербезопасность, энергетическую безопасность и готовность как в мирное, так и в кризисное время.
Также необходимо повышать готовность, солидарность и потенциал стран-членов в области военной мобильности путем создания резерва солидарности и разработки цифровой информационной системы. Следует укреплять управление и координацию: за реализацию и мониторинг готовности будут отвечать новая рабочая группа по военной мобильности и расширенный комитет Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) при поддержке координаторов по трансграничным военным перевозкам, назначенных в каждой стране-члене.
План действий по трансформации оборонной промышленности ЕС направлен на содействие прорывным инновациям в военной сфере и укрепление европейской оборонной промышленности. Цель плана — объединить сектор глубоких технологий и оборонную отрасль, ускорить внедрение высоких технологий в развитие военного потенциала и увеличить производственные мощности Европы за счет инноваций.
Для этого основное внимание будет уделяться поддержке инвестиций в оборонные предприятия, ускорению разработки новых технологий, расширению доступа к оборонному потенциалу и развитию навыков, необходимых для сохранения технологического преимущества Европы.
«Агрессивная война России против Украины показала, как быстро сейчас развиваются оборонные технологии. События на поле боя определяют технологические инновации, такие как искусственный интеллект, квантовые системы, дроны и космические технологии, — отметили в Комиссии. — Европа должна извлечь уроки из опыта Украины, повысить свою устойчивость и создать новую оборонную экосистему, которая объединит лидеров промышленности, инноваций и технологического сектора для более быстрого и эффективного производства оборонной продукции».