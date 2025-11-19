ЕС готовит военную реформу, которая изменит все, - что же задумал Брюссель?

Кроме того, для действий в чрезвычайных ситуациях необходимо создать Европейскую систему быстрого реагирования в области военной мобильности (EMERS), чтобы ускорить процедуры и обеспечить приоритетный доступ к инфраструктуре для вооруженных сил, действующих в рамках ЕС или НАТО. Также следует модернизировать ключевые коридоры военной мобильности ЕС в соответствии со стандартами для товаров двойного назначения и защитить стратегическую инфраструктуру с помощью новых инструментов повышения устойчивости. Целевые инвестиции укрепят кибербезопасность, энергетическую безопасность и готовность как в мирное, так и в кризисное время.