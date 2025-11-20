В одной из категорий Рига признана лучшим рождественским направлением в Европе. Что здесь настолько притягательного?

«Город, который считают столицей модернизма в Европе, просто очарователен своими магическими, разноцветными домиками, украшающими улицы, и насыщенной культурной жизнью. Кроме того, он полон магазинов и уютных ресторанов, где можно попробовать традиционные латышские блюда, а также можно побывать на оживленной Ливской площади с барами и ночными клубами», — говорится в материале.