В одной из категорий Рига признана лучшим рождественским направлением в Европе. Что здесь настолько притягательного?
Рига неожиданно получила признание как самое доступное и привлекательное рождественское направление в Европе: волшебная атмосфера, старинная архитектура, ароматный глинтвейн и удивительно низкие расходы делают её идеальным выбором для зимнего путешествия.
Рождественские ярмарки с деревянными домиками, наполненными уникальными подарками, делают праздничный сезон по-настоящему незабываемым. В Европе они очень популярны. Есть один европейский город, который считается самым доступным для посещения на Рождество. Как пишет Mirror, речь идет о столице Латвии — Риге. Старый город радует архитектурой, а Рождественский рынок на Домской площади помогает прочувствовать праздничную атмосферу.
Там находится множество достопримечательностей, и город славится своей гастрономией. На ярмарке можно познакомиться с латышской кухней, попробовать согревающий глинтвейн, посмотреть изделия местных мастеров и приобрести что-то для себя на память.
Издание отмечает, что на ярмарке, которая обычно проходит с 28 ноября по 4 января, можно найти различные рукоделия: свечи из пчелиного воска, пряники, носки, шерстяные варежки, а также наборы для изготовления венков и настенных украшений. Каждую пятницу будет звучать музыка DJ, каждую субботу — выступления хоров и музыкальных ансамблей, каждое воскресенье — народная музыка.
«Город, который считают столицей модернизма в Европе, просто очарователен своими магическими, разноцветными домиками, украшающими улицы, и насыщенной культурной жизнью. Кроме того, он полон магазинов и уютных ресторанов, где можно попробовать традиционные латышские блюда, а также можно побывать на оживленной Ливской площади с барами и ночными клубами», — говорится в материале.
Не менее важный аспект — денежная доступность. Вот примерные суммы, которые два человека могут потратить за уикенд:
- Четыре кофе в кафе или баре — 13 евро
- Полный рацион питания на двоих три раза в день на два дня (включая бутылку вина) — 151 евро
- Два билета на автобус/поезд от аэропорта до центра города и обратно — 8,15 евро
- Четыре бокала глинтвейна или пунша на рождественской ярмарке — 16,30 евро
- Четыре кусочка пирога или пряников на ярмарке — 14,30 евро
Учитывая расходы на отель и дорогу, уикенд для двоих в Риге обошелся бы примерно в 630 евро.
Эти цифры резко контрастируют с уикендом в Копенгагене (Дания), где за аналогичные развлечения двум людям пришлось бы заплатить 1200 евро. Поездка в Вену (Австрия) обошлась бы в 1051 евро, подсчитало издание.