С 21 ноября меняется движение поездов Vivi: новые маршруты, пересадки и задержки на линии Рига-Земитаны
С 21 ноября этого года существенно изменится график движения поездов Vivi в направлении Скулте и Сигулды. Изменения разработаны таким образом, чтобы сохранить все рейсы, несмотря на то, что на станции Земитаны начнётся новый этап ремонтных работ VAS Latvijas dzelzceļš, который значительно повлияет на доступность путей.
Поезда на участке между Рижским Центральным вокзалом и станцией Земитаны будут ехать дольше, чем раньше. Отдельные рейсы в направлении Скулте будут курсировать только до или от станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах потребуется пересесть с одного поезда на другой. Из-за этих работ прибытие двух поездов из Айзкраукле в Ригу будет задерживаться на пять минут. Vivi призывает пассажиров внимательно ознакомиться с новым расписанием и выбирать наиболее удобные рейсы.
Альтернативы на участке Рига–Земитаны
На участке между Рижским Центральным вокзалом и станцией Земитаны Vivi рекомендует пассажирам рассмотреть возможности общественного транспорта Rīgas satiksme. Находящаяся примерно в 6 минутах ходьбы остановка «Tallinas iela» на улице Александра Чака обслуживается троллейбусами № 18, 23 и 35. На расстоянии примерно 450 метров расположена остановка «Aleksandra Čaka iela» на улице Пернавас, где курсируют автобусы № 3 и 6 и троллейбус № 13. В 8 минутах ходьбы на улице Кришьяня Барона находится трамвайная остановка «Tērbatas iela» (маршрут № 6).
Изменения на маршруте Рига–Валга: пересадки и новый маршрут до Земитаны
Для большинства поездов направления Сигулда путь на участке Рига–Земитаны будет длиться на 3–7 минут дольше обычного. В нескольких рейсах поезд на этом участке будет следовать по новому маршруту, а при движении в сторону/из Риги поезд будет менять направление в районе станции Яняварту. В таких рейсах путь между двумя станциями будет занимать примерно 30 минут.
Поезд № 843, который в будние дни отправляется из Сигулды в 19:29, с 21 ноября по пятницам не будет курсировать.
В трёх рейсах маршрутов Земитаны–Сигулда, Сигулда–Земитаны и Валмиера–Земитаны пассажирам на станции Земитаны необходимо будет пересесть на другой поезд. Чтобы попасть на станцию Земитаны из Центрального вокзала, пассажирам предлагается использовать электропоезд маршрута Рига–Скулте. Затем пересесть на дизельный поезд в направлении Сигулды, который отправляется с третьего пути. В обратном направлении пассажиры пересаживаются на электропоезд Скулте–Рига, отправляющийся с первого пути. Время пересадки составляет около 6 минут, а расписания согласованы.
Пассажирам нужен только один билет - его следует предъявить кондуктору при пересадке.
Пассажирам потребуется пересаживаться:
- с поезда № 6110 Рига (7:45) – Скулте (8:57) на поезд № 830 Земитаны (8:02) – Сигулда (9:07)
- с поезда № 865 Валмиера (4:56) – Земитаны (7:03) на поезд № 6105 Скулте (6:07) – Рига (7:20)
- с поезда № 845 Сигулда (22:07) – Земитаны (23:05) на поезд № 6155 Скулте (22:09) – Рига (23:22)
Изменения на направлении Скулте
В будние дни некоторые поезда в/из Вецаки, Царникавы и Саулкрасты будут курсировать только до станции Земитаны, а не до Рижского Центрального вокзала.
Поезда из Риги в Скулте, как и прежде, будут курсировать раз в час, однако с 21 ноября появится новое расписание, поскольку путь от Риги до Земитанов увеличится примерно на 3 минуты.
На сайте Vivi и в мобильном приложении доступно обновлённое расписание со всеми изменениями.
По вопросам расписания поездов, покупки билетов и другим вопросам пассажиров приглашают обращаться в Клиентский центр Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.