С 21 ноября меняется движение поездов Vivi: новые маршруты, пересадки и задержки на линии Рига-Земитаны

Поезда на участке между Рижским Центральным вокзалом и станцией Земитаны будут ехать дольше, чем раньше. Отдельные рейсы в направлении Скулте будут курсировать только до или от станции Земитаны, а пассажирам направления Сигулда в трёх рейсах потребуется пересесть с одного поезда на другой. Из-за этих работ прибытие двух поездов из Айзкраукле в Ригу будет задерживаться на пять минут. Vivi призывает пассажиров внимательно ознакомиться с новым расписанием и выбирать наиболее удобные рейсы.