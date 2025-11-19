Пенсии, выплаты, пособия: выяснилось, кто в ЕС заботится о людях лучше всего. Где в этом списке Латвия?

На фоне общеевропейской картины Латвия остается среди стран с самыми низкими показателями соцрасходов. Расходы Латвии на социальное обеспечение — 18,68% ВВП. Это седьмое место с конца среди всех стран ЕС. Соседняя Эстония находится на шестом месте с конца. Несмотря на низкую позицию в рейтинге, Эстония показала один из самых впечатляющих темпов роста соцрасходов за год — почти +20%, что стало рекордным показателем в ЕС. Однако, как подчеркивают эксперты, рост связан не с расширением соцполитики, а с индексацией пенсий и быстрым ростом зарплат на фоне предыдущей инфляции.