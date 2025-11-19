Пенсии, выплаты, пособия: выяснилось, кто в ЕС заботится о людях лучше всего. Где в этом списке Латвия?
С пенсиями, социальным жильем, пособиями по безработице, медицинской помощью и поддержкой людей с инвалидностью Европа считается одним из мировых лидеров по уровню социальной защиты. Но щедрость государственных расходов заметно отличается от страны к стране. Кому удается поддерживать население лучше всего?
Согласно свежим данным Eurostat, все государства ЕС увеличили социальные расходы в 2024 году. Рост составил почти 7%, а общий бюджет соцподдержки в Евросоюзе приблизился к 5 млрд евро.
Средний расход на социальные выплаты по отношению к ВВП сейчас составляет около 27%, однако внутри блока наблюдается серьезный разрыв: одни страны выделяют свыше трети на соцподдержку, другие ограничиваются минимальным уровнем.
Лидеры и аутсайдеры: кто тратит больше всего
Самыми щедрыми в ЕС остаются Финляндия, Франция и Австрия. Каждая из них направляет примерно 32% ВВП на социальные выплаты.
На противоположном конце рейтинга — Ирландия, которая тратит лишь 12%. Эксперты объясняют это демографией: ирландское общество заметно моложе, чем в большинстве европейских стран, а значит, расходы на пенсии и долгосрочный уход ниже. Кроме того, ВВП Ирландии завышен из-за деятельности международных компаний, использующих страну в налоговых целях.
Где в рейтинге находится Латвия
На фоне общеевропейской картины Латвия остается среди стран с самыми низкими показателями соцрасходов. Расходы Латвии на социальное обеспечение — 18,68% ВВП. Это седьмое место с конца среди всех стран ЕС. Соседняя Эстония находится на шестом месте с конца. Несмотря на низкую позицию в рейтинге, Эстония показала один из самых впечатляющих темпов роста соцрасходов за год — почти +20%, что стало рекордным показателем в ЕС. Однако, как подчеркивают эксперты, рост связан не с расширением соцполитики, а с индексацией пенсий и быстрым ростом зарплат на фоне предыдущей инфляции.
На что ЕС тратит больше всего
Основные статьи социальных расходов распределяются так:
- Пенсии — крупнейшая статья (около 2 трлн евро).
- Здравоохранение и болезни — почти 1,5 трлн.
- Поддержка семьи и детей — около 0,4 трлн.
- Поддержка людей с инвалидностью — примерно 0,3 трлн.
Интересно, что Франция, несмотря на громкую и спорную пенсионную реформу, не лидирует по расходам на пенсии. Первые места занимают: Австрия — 14,7% ВВП, Италия — 14,6%, Финляндия — 14,5%
В здравоохранение больше всего инвестирует Германия — 9,9% ВВП. Франция лидирует по выплатам безработным, Финляндия — по поддержке жильем.