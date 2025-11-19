Юлия Навальная: "Темные годы путинизма - не историческая неизбежность, а отклонение"
Россия — неотъемлемая часть Европы, и когда период правления Владимира Путина закончится, у страны будет шанс вернуться на европейский путь. Об этом написала политик Юлия Навальная в колонке для Politico.
«Мы [российская оппозиция] не просим ничего экстравагантного или экстраординарного. Мы просто хотим, чтобы Россия была страной, которая, как и европейские страны, заботится прежде всего о достоинстве, правах и будущем своих граждан. Мы хотим тех же основных прав и свобод, которые европейцы считают неотъемлемой частью повседневной жизни», — подчеркнула вдова Алексея Навального.
Она призналась, что для нее и многих россиян Европа всегда была «символом благополучия». Навальная отметила, что после Второй мировой войны Европа стала примером прогрессивного общества, построенного на взаимном уважении, а расизм, колониализм, милитаризм, империализм и отрицание демократии стали неприемлемыми для граждан.
«Эти же ценности всегда были сутью нашей собственной программы, представляя собой последовательную, а не ситуативную, оппозицию Путину», — добавила политик.
Она выразила мнение, что «темные годы путинизма — не историческая неизбежность, а отклонение». Кроме этого, Навальная отметила, что она, ее муж и их соратники выступали против Путина задолго до того, как он напал на Украину, «в то время как его принимали в европейских столицах». Она пообещала, что будет и дальше выступать против него, если он останется у власти к моменту окончания войны против Украины.
Говоря о задачах российской оппозиции Навальная заявила, что она борется за демократию, верховенство права человека, свободу слова и собраний, независимые и справедливые суды, право на частную собственность и, самое главное, за мир.
«Конечно, мы стремимся к миру — потому что сама идея ведения войны кажется нам такой же абсурдной, как и любому нормальному европейцу.
Мы хотим, чтобы Россия была хорошим соседом и надежным партнером для всех стран вокруг нее — как на Востоке, так и на Западе», — подчеркнула вдова Навального.
По ее словам, европейские политики часто интересуются, что они могут сделать, чтобы помочь российской оппозиции в борьбе против Путина и войны. Она призвала их «быть сильными, принципиальными и последовательными».
«В наших общих интересах, чтобы Европа оставалась единой и успешной — только тогда она сможет противостоять вызовам нашего времени, включая помощь тем, кто продолжает бороться за свободу. Европа более чем способна сопротивляться лицемерию и двойным стандартам. Она более чем способна протянуть руку десяткам миллионов проевропейских россиян — и помочь увеличить их число.
Это обеспечит, что прекрасная Россия будущего, за которую Алексей Навальный отдал свою жизнь, будет мирной, демократической и процветающей — одним словом, нормальной европейской страной», — сказала Навальная.