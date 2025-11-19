Юлия Навальная: "Темные годы путинизма - не историческая неизбежность, а отклонение"

Она выразила мнение, что «темные годы путинизма — не историческая неизбежность, а отклонение». Кроме этого, Навальная отметила, что она, ее муж и их соратники выступали против Путина задолго до того, как он напал на Украину, «в то время как его принимали в европейских столицах». Она пообещала, что будет и дальше выступать против него, если он останется у власти к моменту окончания войны против Украины.