Режиссер Александр Молочников - о своем фильме "Экстремистка", Америке, России и "Оскаре"

— Фильм адресован тем людям, которые могут что-то чувствовать и думать. Я надеюсь, что и в России его тоже смогут посмотреть, но тут уж не от нас зависит. Мне было важно, не скрою, когда мы снимали, соблюсти баланс: постараться объяснить то, что может просто не знать человек здесь, в Америке, и при этом не скатиться в лишнюю «объясняловку». Это, собственно, важно во всём, что мы делаем. И спектакль Seagull: True Story, который мы поставили, — это тоже, в общем-то, поиск такого баланса: не быть слишком непонятным, потому что здесь совсем другие культурные коды, но и не уходить в клюкву.