Еврокомиссия сообщила, что ждет экономику Латвии в ближайшем будущем

Осенний прогноз Eврокомиссии свидетельствует, что ВВП Евросоюза в 2025 и 2026 годах вырастет на 1,4%, а в 2027 году - на 1,5%. В еврозоне будет наблюдаться аналогичная тенденция, и прогнозируется, что ее ВВП увеличится на 1,3% в 2025 году, на 1,2% в 2026 году и на 1,4% в 2027 году. Инфляция в еврозоне продолжит снижаться и составит в 2025 году 2,1%. Инфляция в ЕС будет немного выше, а в 2027 году снизится до 2,2%.