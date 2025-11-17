Накануне праздника проходит репетиция парада в Риге: участвуют армия, союзники и гражданские службы
В понедельник, 17 ноября, в Риге проходит генеральная репетиция военного парада, посвящённого 107-летию Латвии. В нем принимают участие армия, союзники и гражданские службы.
В понедельник в 18:00 в Риге, на набережной 11 Ноября, проходит генеральная репетиция военного парада, посвященного 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики. В этом году у парада, который запланирован на вторник, новое название, отражающее всеобъемлющую систему обороны государства в Латвии, а также значимый вклад союзников в безопасность Латвии.
Парадом 18 ноября будет командовать командующий учебного управления НВС, ректор Национальной академии обороны полковник Марис Утинанс, а принимать парад - главнокомандующий НВС президент Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий НВС генерал-майор Каспарс Пуданc.
НВС на параде будут представлять кадеты Национальной академии обороны, служащие штабного батальона, военно-морских сил, военно-воздушных сил, командования обеспечения, 1-й Рижской, 2-й Видземской, 3-й Латгальской и 4-й Курземской бригад Земессардзе, механизированной пехотной бригады сухопутных войск и солдаты службы государственной обороны, символизируя новое поколение в обороне Латвии.
В параде за флагом Латвии следуют группы стран-союзников — Албании, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении, Испании и Украины, подтверждая единство союзников и поддержку Латвии. В параде также примут участие подразделения НАТО по интеграции сил в Латвии, Балтийский оборонный колледж, флаговые группы Литвы и Эстонии, а также знаменосная группа 1-й постоянной морской группы по противоминной борьбе, командование которой в этом году перешло к Военно-морским силам Латвии во главе с флагманским кораблем Virsaitis.
Впервые в параде примет участие группа Управления тюрем Министерства юстиции, продемонстрировав свою причастность к комплексной национальной обороне.
Также в параде примут участие подразделения Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Государственной пожарно-спасательной службы, а также подразделение Службы неотложной медицинской помощи, которое впервые 18 ноября пройдет вместе с остальными службами.
При благоприятных для полетов погодных условиях во время парада 18 ноября над центром столицы пролетят самолеты и вертолеты НВС и союзников.