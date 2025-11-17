Накануне праздника проходит репетиция парада в Риге: участвуют армия, союзники и гражданские службы

В параде за флагом Латвии следуют группы стран-союзников — Албании, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении, Испании и Украины, подтверждая единство союзников и поддержку Латвии. В параде также примут участие подразделения НАТО по интеграции сил в Латвии, Балтийский оборонный колледж, флаговые группы Литвы и Эстонии, а также знаменосная группа 1-й постоянной морской группы по противоминной борьбе, командование которой в этом году перешло к Военно-морским силам Латвии во главе с флагманским кораблем Virsaitis.