Хирург задается вопросом - если мы начнем штрафовать тех, кто говорит по-русски, разве они начнут любить страну?
Пластический хирург Янис Заржецкис призывает интегрировать русскоязычных в Латвии не через угрозы и штрафы, а через образование, поддержку и человеческое отношение.
Пластический хирург Янис Заржецкис в программе TV24 «Preses klubs» подчеркнул, что русскоязычных в Латвии нужно интегрировать через образование и понимание, а не через наказания — только так можно по-настоящему способствовать изучению языка и укреплению лояльности государству. «В значительной степени я согласен, что обучение очень важно. Мы начали этим заниматься поздно. Это было запущено, сильно упущено. Именно школа закладывает фундамент», — говорит хирург.
Он риторически спрашивает: если мы начнём штрафовать тех, кто говорит по-русски, разве они начнут любить страну? И сам же отвечает: этого не произойдёт. «Скорее будет обратный эффект — появится упрямство, появится какая-то злость. Моё убеждение: не так важен сам язык, важно, чтобы люди были лояльны государству. Сейчас у нашей страны день рождения — хочется, чтобы и они хотели отмечать этот день рождения», — объясняет Заржецкис.
По его мнению, идти нужно с любовью, а не с угрозами вроде: «Мы вас накажем».
Ведущий программы Айвис Цериньш замечает, что русскоязычным дали 30 лет дружбы, чтобы они могли сами выучить латышский язык, но они этого не сделали. Заржецкис возражает, что изменения всё же происходят.
«Те русские, для которых русский — родной язык, приходят и стараются говорить со мной по-латышски. Раньше такого не было. Сейчас им сложно, но они стараются — и я это ценю», — говорит хирург.
С молодёжью, по его словам, проблем вообще нет — многие русскоязычные молодые люди говорят по-латышски даже лучше. Он считает, что мотивацию нужно искать и развивать через образование. Тогда русскоязычные будут и говорить по-латышски, и оставаться лояльными государству.