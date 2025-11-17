Хирург задается вопросом - если мы начнем штрафовать тех, кто говорит по-русски, разве они начнут любить страну?

Он риторически спрашивает: если мы начнём штрафовать тех, кто говорит по-русски, разве они начнут любить страну? И сам же отвечает: этого не произойдёт. «Скорее будет обратный эффект — появится упрямство, появится какая-то злость. Моё убеждение: не так важен сам язык, важно, чтобы люди были лояльны государству. Сейчас у нашей страны день рождения — хочется, чтобы и они хотели отмечать этот день рождения», — объясняет Заржецкис.