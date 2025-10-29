Политолог: "Националистам выгодно, что в Латвии есть русские, которым нравится Кремль"

Он отметил реакцию некоторых настроенных таких образом граждан на выступления русскоязычных против войны, которые, по его словам, оказались «недостаточно хороши», потому что там говорили на русском. «Это наши, они в западном лагере. Но если они не говорят по-латышски, нет, это не годится. И это проблема. Мы отталкиваем тех, кто с нами в западном лагере и всех остальных. И в опросах русскоязычные — и те, кто за Кремль, и те, кто против Кремля — говорят, что есть это обострение между латышами и русскими. Оно усилилось в последние три года. И даже в отношении тех, кто в «западном лагере» — они тоже сталкиваются с этими негативными комментариями, например, в социальных сетях. Это огромная проблема, мы говорим об этом: да, правительство, государство, националисты отталкивают часть жителей», — рассуждает ученый.