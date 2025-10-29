Политолог: "Националистам выгодно, что в Латвии есть русские, которым нравится Кремль"
После вторжения России в Украину латвийское общество оказалось отброшено назад в вопросах интеграции. Политолог Мартин Хиршс считает, что отсутствие приоритетов в этой сфере выгодно как националистам, так и радикальным русскоязычным партиям.
«Если ты настроен националистически, то у тебя есть определенные требования [которые надо выполнить], чтобы быть правильным латышом, гражданином. Это такой очень исключающий подход. (…) Если не празднуешь Лиго, не ешь сыр, то ты не настоящий латыш. Есть какой-то список, который нужно реализовать. И этот список можно расширять и расширять», — говорит Хиршс.
Он отметил реакцию некоторых настроенных таких образом граждан на выступления русскоязычных против войны, которые, по его словам, оказались «недостаточно хороши», потому что там говорили на русском. «Это наши, они в западном лагере. Но если они не говорят по-латышски, нет, это не годится. И это проблема. Мы отталкиваем тех, кто с нами в западном лагере и всех остальных. И в опросах русскоязычные — и те, кто за Кремль, и те, кто против Кремля — говорят, что есть это обострение между латышами и русскими. Оно усилилось в последние три года. И даже в отношении тех, кто в «западном лагере» — они тоже сталкиваются с этими негативными комментариями, например, в социальных сетях. Это огромная проблема, мы говорим об этом: да, правительство, государство, националисты отталкивают часть жителей», — рассуждает ученый.
На просьбу ведущей оценить, как вообще в Латвии проходила интеграция, он ответил, что «конечно же это не было приоритетом», сообщает LSM+.
«Потому что националистам выгодно, что в Латвии есть не интегрированные русские, которым нравится Кремль, потому что так они могут сказать: вот он — внутренний враг. Если бы общество было сплоченным, дружественным, этой партии нечего было бы предложить. И, конечно же, с другой стороны, есть Росликов и другие русскоязычные партии, которым нужны националисты, чтобы они могли сказать: они нас ненавидят, хотят выдворить и так далее», — считает Мартин Хиршс.
«В Латвии общество становилось более сплоченным, люди учились жить с различными взглядами на мир. Но сейчас нас отбросило назад в отношении сплоченности общества и способности принимать отличия. И это, конечно, проблема», — признает ученый.