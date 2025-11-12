Оказалось, что с русским языком у девочки из Латвии все отлично - почему же ее не приняли в школу в Москве?
Семья из Латвии, переехавшая в Москву ради обучения детей на русском языке, столкнулась с неожиданной проблемой — их восьмилетнюю дочь Олю несколько раз отказались зачислить во второй класс. Когда история получила огласку, московские чиновники внезапно "нашли ошибку": оказалось, что девочка вовсе не провалила экзамен по русскому — наоборот, набрала почти высший балл: 18 из 20 возможных.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что, по словам матери девочки Виктории, заявление о приёме Оли во второй класс несколько раз отклоняли — сначала из-за формальных недочётов в документах, затем после обязательного тестирования по русскому языку, результаты которого комиссия признала неудовлетворительными.
Теперь же семья получила результат апелляции. «Оказалось, что дочка все изначально сдала! Но её всё равно не приняли. Я вообще не понимаю, что происходит! Русскоязычному ребёнку, сдавшему тест почти идеально, просто отказали. Только после публикаций кто-то решил разобраться», — рассказала Виктория. Из ведомости следует, что девочка набрала 18 баллов из 20 возможных, справившись с 90 процентами заданий. По одному баллу у нее сняли лишь за задания, предусматривающие создание монологов и понимание прослушанного текста.
Позже чиновники из московского департамента образования связались с семьёй и признали «ошибку». Правда, теперь они просят… подождать, пока школа подтвердит наличие свободных мест. «Если мест не окажется, нам снова придётся подавать заявление. А это опять неделя, месяц — а ребёнок уже три месяца без школы», — говорит мать.
Как выяснилось, Оля — не единственная, кто столкнулся с подобной «ошибкой». Чиновники Виктории прямо сказали, что подобные жалобы уже поступали и что система тестирования, похоже, «даёт сбои». «Мне заявили, что это, наверное, какая-то ошибка, и добавили: “Вы такая не одна”. Значит, проблема массовая. Просто кто-то молчит, а кто-то, как я, уже на грани отчаяния», — отметила женщина.
Грустная ирония заключается в том, что семья, покинувшая из-за языковых ограничений Латвию, оказалась перед другими — бюрократическими стенами в России.