Оказалось, что с русским языком у девочки из Латвии все отлично - почему же ее не приняли в школу в Москве?

Теперь же семья получила результат апелляции. «Оказалось, что дочка все изначально сдала! Но её всё равно не приняли. Я вообще не понимаю, что происходит! Русскоязычному ребёнку, сдавшему тест почти идеально, просто отказали. Только после публикаций кто-то решил разобраться», — рассказала Виктория. Из ведомости следует, что девочка набрала 18 баллов из 20 возможных, справившись с 90 процентами заданий. По одному баллу у нее сняли лишь за задания, предусматривающие создание монологов и понимание прослушанного текста.