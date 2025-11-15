Уехавшие из РФ артисты и телеведущие создали развлекательный телеканал на русском языке

"Мы собрали на одном экране всех артистов, телеведущих, комиков, музыкантов, аудитория которых разбросана сегодня по миру " от Лос-Анджелеса до Таиланда . Эти звезды исчезли с российских телеэкранов в последние годы, но остались в наших сердцах. Вы хотели, чтобы они вернулись к вам в развлекательных, неполитических форматах? Мы это сделали!", - сообщает проект.