Обдумывайте свои высказывания: фразы "русские не сдаются" хватило, чтобы пограничник из Латгале лишился работы

26 октября 2022 года пограничник вместе со служебной собакой был направлен для наблюдения за демонтажем памятника советским партизанам в Балви и контроля за соблюдением правил пребывания в приграничной полосе. Будучи пограничником, истец во время наряда самовольно сделал на телефон несколько фотографий и видеозапись, запечатлев снос советского памятника, тем самым совершив действия, не связанные с выполнением служебных обязанностей и создающие угрозу для их выполнения.