Cемьи, молодежь и даже пенсионеры внезапно выстроились в очереди... в прачечные самообслуживания
В Латвии стремительно растёт популярность прачечных самообслуживания — ими пользуются семьи, молодёжь, туристы и всё чаще пенсионеры. Две крупные сети вложили в бизнес миллионы, расширяются за границу и привлекают инвесторов, а спрос продолжает расти по всей стране.
В последние годы в Латвии стремительно развивается бизнес прачечных самообслуживания. Жители всё активнее пользуются этим сервисом, и интересно, что им нередко пользуются и пенсионеры. Сейчас на рынке доминируют два крупных игрока, вложившие в развитие отрасли миллионы. Один из них — Laundromat — уже вышел не только на соседние рынки Эстонии и Литвы, но и присматривается к другим странам, пишет LSM.lv.
Рост Laundromat был стремительным. Компания основана в 2022 году, год спустя открыла первую прачечную на Тейке, а сегодня у неё уже 26 филиалов по всей Латвии. Что это значит, объясняет руководитель маркетинга Laundromat в странах Балтии Монта Пуркалне: «Интерес к такому сервису растёт. Люди хотят постирать вещи быстрее и удобнее. Они ценят то, что можно всё сделать за час, а не ждать несколько дней, пока бельё высохнет дома».
В прачечных доступны машины вместимостью 17 кг — туда можно одновременно загрузить одеяла, постельное бельё и одежду. Клиенты, по словам Пуркалне, самые разные.
«Чаще всего к нам приходят семьи с детьми или люди со старой техникой, которая плохо справляется со стиркой. Студентов сейчас не так много, но очень много клиентов старшего возраста. Это может удивлять — современная техника, но пенсионеры приходят активно. Также много путешественников и молодёжи».
В бизнес Laundromat вложены значительные средства — несколько миллионов евро, включая поддержку Altum. Основные инвестиции направлены на оборудование и ремонт помещений. Сегодня это крупнейшая сеть прачечных самообслуживания в Латвии. Каждый день компания получает запросы об открытии новых филиалов в других городах.
Пуркалне признаёт: конкуренция в отрасли есть, и это хорошо. «Чем больше конкуренции, тем лучше понимают люди, что такое прачечные самообслуживания, и тем быстрее развивается вся отрасль».
Wash Mate: опытный игрок рынка
Компания Wash Mate работает дольше всех — уже десять лет. Сначала она устанавливала стиральные машины самообслуживания в общежитиях и арендуемых домах, рассказывает член правления Валдис Матисонс: «Мы долго формировали эту культуру. Иностранные студенты, местные студенты — все привыкли, что бельё можно постирать за плату, не выходя из дома».
Год назад был создан бренд Smaržo, и сейчас компания обслуживает уже более 50 прачечных. Согласно данным, доходы продолжают расти. Клиенты очень разные: «Больше всего — женщины 35–45 лет. Они приходят регулярно. Вторая группа — туристы. Есть районы, как улица Таллинас, где живёт много молодёжи — там молодые клиенты составляют основную аудиторию. В снимаемых ими квартирах часто просто нет стиральной машины».
В развитие Wash Mate вложено около 1,5 млн евро. Матисонс отмечает: Рига по европейским меркам уже хорошо насыщена прачечными самообслуживания, чего нельзя сказать, например, о Варшаве.
Компания не планирует активную экспансию в другие страны — работы в Латвии хватает. А вот Laundromat уже работает и в Литве, и в Эстонии, и смотрит на новые рынки — только в Польше у него уже 10 филиалов.
Прачечный бизнес интересует инвесторов
По словам совладельца Wash Mate, рынок растёт, а интерес проявляют не только клиенты: «Эта услуга интересна и инвесторам, и потенциальным франчайзи. Сейчас мы ведём переговоры с несколькими партнёрами, которые хотят вложиться и развивать такую сеть».
Wash Mate уже выкупил две прачечные и вскоре переведёт их под бренд Smaržo.