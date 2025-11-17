Cемьи, молодежь и даже пенсионеры внезапно выстроились в очереди... в прачечные самообслуживания

Рост Laundromat был стремительным. Компания основана в 2022 году, год спустя открыла первую прачечную на Тейке, а сегодня у неё уже 26 филиалов по всей Латвии. Что это значит, объясняет руководитель маркетинга Laundromat в странах Балтии Монта Пуркалне: «Интерес к такому сервису растёт. Люди хотят постирать вещи быстрее и удобнее. Они ценят то, что можно всё сделать за час, а не ждать несколько дней, пока бельё высохнет дома».