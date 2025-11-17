Надвигаются циклоны: Латвию ждут дожди, мокрый снег, порывистый ветер и гололедица
Праздничная неделя в Латвии пройдёт под влиянием циклонов — погода будет не очень приятной, а на востоке местами образуется снежный покров. Однако в отдельные дни возможны краткие солнечные прояснения.
В начале новой недели влияние циклонов сохранится, поэтому в стране будет преимущественно облачно и влажно — часто ожидаются дожди, мокрый снег, а на востоке Латвии и снег с формированием небольшого снежного покрова.
Ночами температура будет колебаться около нулевой отметки, местами образуя гололед на дорогах, а днём воздух станет немного теплее, особенно на побережье. В прибрежных районах ветер будет порывистым — до 15–18 м/с.
В понедельник небо будет облачным, лишь местами возможны прояснения. Во многих районах ожидаются осадки — главным образом дождь и мокрый снег. В восточных районах прогнозируется снег, и там местами ночью может образоваться снежный покров толщиной 3–5 см. Ночью температура опустится до -2…+2 градусов, днём поднимется до 0…+5 градусов, а на побережье потеплеет до +7.
В День провозглашения Латвийской Республики погода сохранится облачной, однако солнце будет появляться среди облаков чаще. На большей части территории время от времени ожидаются осадки — в основном мокрый снег и дождь, а местами на западе возможна и гроза. На отдельных участках дорог условия останутся скользкими.
В праздничный день будет дуть умеренный и местами достаточно сильный западный и юго-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 15–18 м/с. Ночью температура опустится до -1…+3 градусов, днём повысится до +1…+6.
Рабочая неделя в среду начнётся всё с тех же облаков. Местами ожидаются осадки — в основном мокрый снег и дождь, а на востоке местами образуется снежный покров толщиной 2–4 см. Будет дуть слабый и умеренный южный и юго-западный ветер. Ночью температура снизится до -2…-3 градусов, на побережье — до +1…+4. Днём воздух прогреется до +1…+5.
Во второй половине недели характер погоды существенно не изменится — сохранятся облака, осадки и переменная температура, которая местами на северо-востоке может опускаться ниже нуля и днём.
Ночи останутся холодными, местами температура будет отрицательной, хотя на отдельных территориях она останется около нуля. Днём в большинстве регионов страны температура будет плюсовой, но в некоторых районах Видземе столбик термометра уже не поднимется выше нулевой отметки.