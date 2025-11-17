Надвигаются циклоны: Латвию ждут дожди, мокрый снег, порывистый ветер и гололедица

Рабочая неделя в среду начнётся всё с тех же облаков. Местами ожидаются осадки — в основном мокрый снег и дождь, а на востоке местами образуется снежный покров толщиной 2–4 см. Будет дуть слабый и умеренный южный и юго-западный ветер. Ночью температура снизится до -2…-3 градусов, на побережье — до +1…+4. Днём воздух прогреется до +1…+5.