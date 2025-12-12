Сейм Латвии принял решение, после которого производители пива в Эстонии схватились за голову

По оценке исполнительного директора Союза производителей пива Эстонии Пеэтера Вырка, разрыв в акцизах между двумя странами вырос бы и при ранее запланированном Латвией повышении, но в свете последних решений разница в ставках акциза на пиво с Латвией увеличится до 45% в 2026 году и почти до 50% к 2028 году. «Эти изменения ясно показывают, что часто звучащие в Эстонии утверждения о том, будто Эстония и Латвия повышают акцизы согласованно, на самом деле не соответствуют действительности. Акцизы в наших странах не двигались в одном ритме и не стали более схожими», — констатировал Вырк.