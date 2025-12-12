Сейм Латвии принял решение, после которого производители пива в Эстонии схватились за голову
На прошлой неделе Сейм Латвии принял решение повысить акциз на пиво в 2025-2028 годах в меньшей степени, чем планировалось ранее. По утверждению производителей пива, это означает, что к 2028 году акциз на пиво в Эстонии будет уже на 50% выше, чем в Латвии.
Сейм Латвии решил вместо запланированного на следующий год повышения акциза на пиво на 10,2% поднять его всего на восемь процентов, а в 2026-2028 годах — на 17% вместо ранее планировавшихся 24,5%. В то же время Эстония продолжит стремительное повышение акцизов, подняв их уже в январе сразу на 10%, а в общей сложности за три года акциз в стране вырастет на 20%.
По оценке исполнительного директора Союза производителей пива Эстонии Пеэтера Вырка, разрыв в акцизах между двумя странами вырос бы и при ранее запланированном Латвией повышении, но в свете последних решений разница в ставках акциза на пиво с Латвией увеличится до 45% в 2026 году и почти до 50% к 2028 году. «Эти изменения ясно показывают, что часто звучащие в Эстонии утверждения о том, будто Эстония и Латвия повышают акцизы согласованно, на самом деле не соответствуют действительности. Акцизы в наших странах не двигались в одном ритме и не стали более схожими», — констатировал Вырк.
Поскольку НДС в Эстонии также выше, чем в Латвии, разница в акцизах и налоге с оборота, по словам Вырка, означает, что в ближайшие годы упаковка пива в латвийских магазинах будет на 3–4 евро дешевле, чем в Эстонии.
«Латвия, очевидно, серьезно оценила свою экономическую ситуацию и роль производителей пива как важных экспортеров в экономике страны. В результате анализа был сделан вывод, что акциз на пиво в стране превышает средний европейский уровень, и введение дополнительной налоговой нагрузки может иметь обратный эффект, увеличивая давление на производителей и сокращая налоговые поступления», — пояснил Вырк.
Исполнительный директор Союза производителей пива Эстонии отметил, что, по данным Евростата, акцизы на алкоголь и цены на него в Эстонии уже сейчас одни из самых высоких в Европе, а пиво, в сравнении с уровнем доходов, также является одним из самых дорогих. «Мы находимся в одной группе, например, с Финляндией, Норвегией и Исландией, где акцизы на алкоголь уже в 2020 году составляли 28–39 процентов от цены на пиво», — сказал Вырк.
Он отметил, что в свете нынешних решений Эстония теряет экономически с обеих сторон: исчезает приграничная торговля с финского направления и доходы от нее, а все больше продаж снова уходит в Латвию и за рубеж. «Латвийские политики, в свою очередь, приняли осознанное решение собирать налоговые поступления из Эстонии», — проанализировал ситуацию Вырк.
Наряду с замедлением роста акциза на пиво, Латвия решила в 2026 году несколько ускорить темп повышения акциза на крепкий алкоголь — с ранее запланированных 5,8% до 6,5%. Тем не менее, в перспективе ближайших трех лет темпы повышения этого акциза были все же замедлены до 15,6% вместо планировавшегося ранее роста на 18,1%.