"Им и так стыдно за все это!" Педагог призывает родителей научить дочерей ухаживать за собой во время месячных

"Дорогие мамы, у которых есть дочери подросткового возраста. Пожалуйста, поговорите со своими дочерьми о том, что нужно делать в эти дни, и купите им необходимые принадлежности для этого периода. Расскажите, что в эти дни нужно больше ухаживать за собой и мыться — тогда не будет ситуаций, когда при входе ребенка в класс приходится открывать окно, а мальчики будут смеяться и спрашивать: "Почему здесь воняет?" Мамы мальчиков, расскажите своим сыновьям, что бывают такие дни, и что девочки в эти периоды особенно чувствительны, эмоциональны. Давайте сотрудничать", — написала в сети Threads педагог. Ее слова вызвали противоречивую реакцию среди общественности.