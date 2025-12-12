"Им и так стыдно за все это!" Педагог призывает родителей научить дочерей ухаживать за собой во время месячных
В социальных сетях разгорелись бурные дискуссии о гигиенических привычках школьниц во время менструации. В то время как часть жителей указывает, что недостаток знаний у подростков свидетельствует о родительской небрежности, другие подчеркивают, что разговоры на эту тему — это ответственность школы.
"Дорогие мамы, у которых есть дочери подросткового возраста. Пожалуйста, поговорите со своими дочерьми о том, что нужно делать в эти дни, и купите им необходимые принадлежности для этого периода. Расскажите, что в эти дни нужно больше ухаживать за собой и мыться — тогда не будет ситуаций, когда при входе ребенка в класс приходится открывать окно, а мальчики будут смеяться и спрашивать: "Почему здесь воняет?" Мамы мальчиков, расскажите своим сыновьям, что бывают такие дни, и что девочки в эти периоды особенно чувствительны, эмоциональны. Давайте сотрудничать", — написала в сети Threads педагог. Ее слова вызвали противоречивую реакцию среди общественности.
"Есть чрезвычайно много родителей, которые избегают этого разговора. Даже в кругу моих знакомых, что меня шокировало. Четыре года назад одному ребенку друга пришлось объяснять и показывать... готовить к менструации, потому что самим родителям было стыдно", — отмечает Айя. "Тотальная небрежность родителей. Ребенок страдает. И так подростку стыдно за все это. Жалко ребенка. Мне все это еще предстоит, но я готова объяснить дочери про эти дни", — говорит Йоланта.
Однако часть жителей считает, что этот вопрос не является проблемой родителей. "В школе больше нет классных часов? Что вы на них обсуждаете?" — спрашивает Райта. "Разве в школах больше не рассказывают о гигиене? Когда я училась в начальной школе, к нам приходил целый консилиум, чтобы рассказать о менструациях", — высказывается Инга. А еще одна пользовательница отмечает, что "сейчас есть интернет, где дети уже с пеленок всему учатся".
Тем временем Дарта выражает возмущение тем, что многие готовы свалить все на плечи школы. "По комментариям создается впечатление, что часть готова родить, потерпеть полтора года, а затем отправить детей в школу, а забрать их обратно уже во взрослом возрасте", — говорит женщина.