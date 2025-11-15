В Риге заработало нечто небывалое: десятки роботов вышли на смену людям
14 ноября компания DPD Latvija торжественно открыла первую в Латвии роботизированную линию сортировки посылок, где автоматические роботы будут выполнять процесс сортировки, обеспечивая распределение отправлений по почти 400 направлениям доставки.
В работу DPD Latvija запустила более 60 сортировочных роботов, и в будущем их количество может увеличиться. Главное преимущество использования роботов — максимальная точность процесса, что повышает общую эффективность. Для клиентов это означает более быструю и надёжную доставку, так как автоматизированная система способна точнее и быстрее обрабатывать значительно большее количество посылок.
DPD Latvija стала первой логистической компанией в стране, внедрившей роботов в работу. Чтобы внедрить новую технологию, DPD Latvija инвестировала более 1,5 млн евро, включая значительные подготовительные работы и перестройку склада. Роботы существенно увеличат эффективность терминала: за один час его сортировочная мощность вырастет на 15 %. На фоне стремительного роста электронной коммерции увеличивается и объём доставок, создавая серьёзную нагрузку на существующую инфраструктуру, а значит — отрасли нужны современные и инновационные решения. В условиях высокой конкуренции точность и эффективность становятся ключевыми преимуществами, которые помогают компаниям удерживать доверие клиентов.
На открытии присутствовал также министр экономики Виктор Валайнис, который подчеркнул роль автоматизации в развитии логистики:
«Мы видим, что развитие и интеграция автоматизированных решений важны не только ради экономической выгоды, но и для повышения качества и точности услуг. Особенно в логистике. Приятно видеть, что компании в Латвии, такие как DPD Latvija, не боятся внедрять инновации, задавая пример для всей отрасли».
Роботы также улучшат повседневную работу курьеров. Ранее курьерам приходилось самостоятельно сортировать часть посылок перед доставкой, однако теперь отправления будут заранее распределены по соответствующим сумкам и пакетам во время сортировки. Это позволит курьерам быстрее и эффективнее выполнять доставку.
Компания прогнозирует, что автоматизация позволит сократить и расходы, поскольку снизятся непредвиденные издержки, возникающие из-за ошибок или резких колебаний объёмов. Это первый подобный пример автоматизации в латвийской логистике, и DPD Latvija планирует и дальше внедрять новые инновационные решения.