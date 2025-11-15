В Риге заработало нечто небывалое: десятки роботов вышли на смену людям

DPD Latvija стала первой логистической компанией в стране, внедрившей роботов в работу. Чтобы внедрить новую технологию, DPD Latvija инвестировала более 1,5 млн евро, включая значительные подготовительные работы и перестройку склада. Роботы существенно увеличат эффективность терминала: за один час его сортировочная мощность вырастет на 15 %. На фоне стремительного роста электронной коммерции увеличивается и объём доставок, создавая серьёзную нагрузку на существующую инфраструктуру, а значит — отрасли нужны современные и инновационные решения. В условиях высокой конкуренции точность и эффективность становятся ключевыми преимуществами, которые помогают компаниям удерживать доверие клиентов.