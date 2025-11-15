Идеологически правильный отдых. Историк Рустам Александер вспоминает, как руководство СССР впервые разрешило гражданам ездить в другие страны
Вторую неделю одна из главных новостей — запрет на выдачу россиянам европейских мультивиз. Решение Еврокомиссии еще больше ограничило возможности людей выезжать в Европу: некоторые государства и так не выдают им визы, за исключением гуманитарных случаев и особых обстоятельств, а добираться в страны ЕС с учетом отмененных рейсов с начала войны стало гораздо дольше, дороже и сложнее. Жители России всё больше чувствуют себя отгороженными от своих западных соседей — как это уже когда-то было. На фоне нынешних событий историк Рустам Александер вспоминает эпоху оттепели, когда советские граждане, наоборот, впервые смогли выезжать за границу.
Весной 1955 года советское руководство выпустило постановление, которое давало людям разрешение путешествовать за границу. Согласно постановлению, сначала граждане могли выезжать только в дружественные социалистические государства, но совсем скоро должна была дойти очередь и до капиталистических стран. До 1955 года пересекать границу могла лишь небольшая часть советского общества: дипломаты, работники торговли и корреспонденты. Большинство же советских граждан такой возможности не имели — им приходилось довольствоваться лишь рассказами и репортажами в журналах вроде «Вокруг света». Теперь всё менялось. Наступала «оттепель», и по мере того как проходили, пусть и поверхностные, либеральные реформы, СССР осторожно открывался миру после десятилетий сталинской изоляции. Одной из самых доступных форм туризма для советских граждан были поездки в Восточную Европу — в страны, находившиеся под советским влиянием.
13 августа 1955 года газета «Правда» опубликовала статью под заголовком «Советские туристы выехали в Польшу». В статье сообщалось, что из Москвы в Варшаву поездом отправилась группа туристов в составе 150 человек: среди них были рабочие, инженеры, служащие предприятий и учреждений, а также ученые, архитекторы и студенты. Техник из Ленинграда, товарищ Ермолин рассказывал журналистам: «Я давно мечтал побывать в одной из стран народной демократии. И вот мое желание сбылось».
Времяпрепровождение советских людей за границей, даже в «близких по духу» социалистических странах, проходило всегда в составе группы: ко всем достопримечательностям их доставляли на автобусе, чтобы минимизировать спонтанные контакты с местным населением и культурой.
Официальное советское руководство поощряло так называемые «вечера дружбы» в соцстранах, но в умеренной форме. Так, например, после одного такого вечера чиновники «Интуриста» (советского государственного органа, занимавшегося туризмом) отчитали путешественника за то, что он сидел с венгерскими музыкантами, а не оставался со своей группой. Организаторы поездок также жаловались, что туристы часто встречались с «неправильными людьми» и даже ходили в местные бары. При этом советским путешественникам обычно отказывали во встречах с родственниками, проживающими за рубежом. Так, когда несколько граждан во время поездки в Польшу попросили освободить их от официальной экскурсионной программы, чтобы они могли навестить родных, почти всем отказали. Только одному в итоге разрешили провести ночь с семьей в Гданьске.
Хотя советское руководство хотело «повысить культурный уровень граждан» и укрепить «международную дружбу», у туристов были свои мысли на этот счет. Советские люди рвались в социалистические страны не только ради «культурного досуга» — там, за границей, можно было купить вещи, которые дома были в дефиците. В Польше советские туристы ходили вдоль прилавков с широко открытыми глазами. Еще большее удивление у них вызывали магазины с детской одеждой — одна женщина даже случайно купила детское платье, думая, что оно для взрослых. Работники советских посольств, которые пристально наблюдали за поведением сограждан в иностранных магазинах, отмечали, что они вели себя «неподобающе». Так, сотрудники советского посольства в Праге писали: «Наши туристы плохо ведут себя в магазинах, рассматривают всё, спрашивают, сколько стоит, а потом ничего не покупают… Всё это производит очень плохое впечатление на окружающих и продавцов». Советское руководство считало, что этому были особенно подвержены женщины, — во время «идеологически правильных» экскурсий они отделялись от группы, чтобы изучить витрины. Один чиновник «Интуриста» в своем отчете упомянул советскую гражданку, которая во время экскурсии в Германии отбежала в магазин, купила там шторы и «таскала их в течение всего маршрута».
В начале 1970-х во многих зарубежных магазинах стали появляться вывески на русском языке: «Руками не трогать». Действительно, многие советские туристы могли только трогать дефицитные товары — валюты для покупок у них не было.
Низкая покупательная способность советских туристов по сравнению с западными иногда приводила к неприятным ситуациям. Так, например, в Румынии, социалистической стране, отели принимали гостей по разным категориям. Западных туристов селили только в тех гостиницах, которые прошли тщательную проверку на соответствие «западным стандартам», — например, в отеле «Модерн». Для советских граждан предназначались более скромные гостиницы типа «Ялта».
Если случалась какая-то неувязка, отельеры стремились прежде всего обеспечить комфорт западных гостей. Однажды, когда группа советских туристов прибыла в Варну, в местных гостиницах для них не оказалось мест. Им пришлось добираться до отеля, находившегося в пятнадцати километрах от города. Но и там им сказали, что свободных номеров нет, поскольку гостиница была заполнена немцами. В итоге советским туристам пришлось ночевать на улице.
Помимо «дурных покупательских привычек» граждан, советское руководство волновалось по поводу их внешнего вида и того, какое впечатление они производят на иностранцев. Для Советского Союза, серьезной ядерной державы, было важно, чтобы туристы поддерживали своим внешним видом соответствующую репутацию. Неопрятный вид и бедная одежда ставили под сомнение имидж СССР как экономически процветающего государства. Так, в 1962 году в одном из отчетов высокопоставленный сотрудник «Интуриста», заместитель председателя организации Ерохин, жаловался: «Наши туристы ехали в отпуск одетыми так, что нам становилось жалко советского человека, не потому, что у него нет денег купить купальный костюм, а потому что, будучи грамотным и культурным во всех других отношениях, он не умеет одеваться и вести себя должным образом».
Ерохин рассказывал, что в странах Восточной Европы он видел мужчин, у которых просто не было плавок, и в воду они заходили «в каком-то трикотажном нижнем белье». Он добавил: «В этот самый момент приехали туристы из Польши и ГДР, и нам было больно до глубины души смотреть на наших хороших, заслуженных людей, которые за свой труд, за свою роль в мире заслуживают того, чтобы на них смотрели с восхищением, а не с насмешкой». Чтобы избежать таких «стыдных» ситуаций, Ерохин даже предлагал продавать купальные принадлежности в офисах «Интуриста», а также проводить специальное предпоездочное обучение, на котором выезжающих за границу учили бы нормам поведения.
Чиновники некоторых советских республик даже подошли к этому творчески. Так, в Латвии был снят фильм об этикете, в котором показывалось, как «вести себя за столом, пользоваться ложкой, вилкой и ножом». Менее опытным туристам за границей предлагалось «следить за руководителем группы», «наблюдать за гидом», а также «внимательно смотреть, что делают опытные товарищи».
