Идеологически правильный отдых. Историк Рустам Александер вспоминает, как руководство СССР впервые разрешило гражданам ездить в другие страны

Хотя советское руководство хотело «повысить культурный уровень граждан» и укрепить «международную дружбу», у туристов были свои мысли на этот счет. Советские люди рвались в социалистические страны не только ради «культурного досуга» — там, за границей, можно было купить вещи, которые дома были в дефиците. В Польше советские туристы ходили вдоль прилавков с широко открытыми глазами. Еще большее удивление у них вызывали магазины с детской одеждой — одна женщина даже случайно купила детское платье, думая, что оно для взрослых. Работники советских посольств, которые пристально наблюдали за поведением сограждан в иностранных магазинах, отмечали, что они вели себя «неподобающе». Так, сотрудники советского посольства в Праге писали: «Наши туристы плохо ведут себя в магазинах, рассматривают всё, спрашивают, сколько стоит, а потом ничего не покупают… Всё это производит очень плохое впечатление на окружающих и продавцов». Советское руководство считало, что этому были особенно подвержены женщины, — во время «идеологически правильных» экскурсий они отделялись от группы, чтобы изучить витрины. Один чиновник «Интуриста» в своем отчете упомянул советскую гражданку, которая во время экскурсии в Германии отбежала в магазин, купила там шторы и «таскала их в течение всего маршрута».