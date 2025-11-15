Онлайн-подарки и скидки: латвийцы уже начинают готовиться к Рождеству
Каждый третий латвиец начинает покупать рождественские подарки уже в ноябре, а почти четверть — за месяц до праздников. Онлайн-шопинг и скидочные кампании становятся ключевыми факторами при выборе подарков.
Проведенный в октябре компанией SmartPost опрос потребителей в странах Балтии показывает, что большинство людей, планирующих дарить рождественские подарки, начинают покупать их уже в ноябре. Согласно опросу, за 1–2 месяца до Рождества подарки покупают 31% эстонцев, 33% латвийцев и 37% литовцев. 25% жителей Латвии и Литвы и 22% эстонцев откладывают покупку подарков на период от двух до четырех недель до праздников.
Это означает, что для онлайн-покупателей пик сезона рождественских покупок уже наступил.
Опрос также выявил четкую тенденцию: заказ подарков в интернете стал обычным делом. 24% латвийцев, 21% эстонцев и 31% литовцев предпочитают приобретать подарки онлайн, а не в обычных магазинах. Особенно активно покупатели следят за ноябрьскими скидочными кампаниями, такими как «Черная пятница» и «Киберпонедельник», которые знаменуют собой крупнейший период онлайн-распродаж в году.
Опрос показывает, что по сравнению с латвийцами и литовцами жители Эстонии более чувствительны к ценам при покупке рождественских подарков, поскольку именно среди них больше всего тех, кто всегда ждет скидочных кампаний. В в Латвии наиболее осознанно к рождественским покупкам подходят люди в возрасте 30–39 лет, в то время как Эстонии и Литве активнее всего за специальными предложениями следит молодежь в возрасте 18–29 лет. В возрастной группе 18–39 лет также больше всего тех, кто начинает делать покупки заблаговременно, за несколько месяцев до праздников.
При покупке рождественских подарков в интернете самым важным фактором, влияющим на решение, является более низкая цена. Ее считают важной 48% в Латвии, 51% потребителей в Эстонии и 55% в Литве. Вторая важная причина, по которой предпочтение отдается онлайн-торговле, — удобное расположение почтомата. Этот фактор назвали 33% латвийцев, 34% эстонцев и 37% литовцев.
Опрос потребителей был проведен по заказу SmartPost в октябре, в нем принял участие 751 житель Эстонии.