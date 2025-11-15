Онлайн-подарки и скидки: латвийцы уже начинают готовиться к Рождеству

Опрос показывает, что по сравнению с латвийцами и литовцами жители Эстонии более чувствительны к ценам при покупке рождественских подарков, поскольку именно среди них больше всего тех, кто всегда ждет скидочных кампаний. В в Латвии наиболее осознанно к рождественским покупкам подходят люди в возрасте 30–39 лет, в то время как Эстонии и Литве активнее всего за специальными предложениями следит молодежь в возрасте 18–29 лет. В возрастной группе 18–39 лет также больше всего тех, кто начинает делать покупки заблаговременно, за несколько месяцев до праздников.