Их присутствие чувствуется сразу: 4 знака зодиака с ангельской аурой

Рыбы живут сразу в двух мирах — земном и тонком, почти неземном. В них есть что-то другое, будто они настроены на более высокую частоту, доступную лишь немногим. Глубоко эмпатичные и интуитивные, Рыбы чувствуют эмоции других, словно свои собственные. Они утешат вас еще до того, как вы сами поймете, что расстроены. Их сердце открыто, любовь безусловна, а способность прощать безгранична. Рыбы напоминают нам, что мягкость — не слабость, а проявление силы в ее самом чистом, божественном виде.