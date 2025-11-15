Фестиваль Staro Rīga в 2025 году
ФОТО, ВИДЕО: город окутала магическая атмосфера света в рамках фестиваля Staro Rīga
С 15 до 18 ноября в столице Латвии проходит фестиваль света Staro Rīga, на котором можно увидеть более 40 световых объектов.
Staro Rīga продлится четыре дня — каждый вечер с 17 до 23 часов. В это время на улицах и в парках Риги засияют световые инсталляции, а в городской среде будут представлены оригинальные арт-объекты, созданные из света.
Темой фестиваля в этом году стали «Вестники рассвета». Рассвет — это время после темной ночи, когда его вестники, первые солнечные лучи, пробиваются сквозь мрак, освещая путь новому дню, поясняют организаторы мероприятия. Staro Rīga приглашает увидеть свет как знак нового начала — как надежду, рождающуюся из тьмы.
