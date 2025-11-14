Страны Балтии договорились о более тесном сотрудничестве в сфере обороны и дальнейшей поддержке Украины
На заседании Балтийской ассамблеи и Совета министров стран Балтии Латвия, Литва и Эстония подтвердили единство в вопросах безопасности, обороны и поддержки Украины, а также обозначили приоритеты будущего регионального сотрудничества.
На совместном заседании Балтийской ассамблеи и Совета министров стран Балтии (Балтийского совета) представители Латвии, Литвы и Эстонии подчеркнули единство в укреплении безопасности, обороны и регионального сотрудничества, а также договорились о дальнейшей поддержке Украины.
Заседание вели президент Балтийской ассамблеи и руководитель латвийской делегации Янис Вуцанс и председатель совета по сотрудничеству Совета министров стран Балтии, министр иностранных дел Байба Браже.
Как заявил Вуцанс, несмотря на различные вызовы, которые стоят перед странами Балтии, сотрудничество между ними остается активным и ориентированным на результат. Он подчеркнул прогресс в вопросе введения автоматического признания квалификаций высшего образования, к которому присоединилась и Польша, а также в работе над совместной стратегией международного маркетинга и коммуникации стран Балтии.
В следующем году председательство в Балтийской ассамблеи перейдет к Эстонии, и ее основными приоритетами будут безопасность и устойчивость региона, сотрудничество в цифровой и энергетической сфере, повышение конкурентоспособности на основе инноваций. Руководитель эстонской делегации и будущий председатель Балтийской ассамблеи Тимо Суслов подчеркнул важность углубления сотрудничества в области обороны, развития проектов "Rail Baltica" и "Via Baltica" и более тесного взаимодействия Балтийской ассамблеи и Совета министров стран Балтии.
Представитель литовской делегации Гедрюс Друктяйнис и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис акцентировали внимание на сохранении исторического наследия Балтийского пути, совместных проектах по сохранению культурного наследия и сотрудничестве в медиасфере.
Министр иностранных дел Латвии в своем выступлении подчеркнула роль стран Балтии в политике безопасности НАТО и Европейского союза (ЕС), особенно в реализации санкций против России и поддержке самообороны Украины. Она отметила, что страны Балтии охраняют внешние границы ЕС и НАТО и призвала Европу проявить больше солидарности, включая дополнительное финансирование и присутствие в регионе. Браже также отметила тесные культурные и академические связи между странами Балтии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна положительно оценил результаты председательства Латвии, подчеркнув, что страны Балтии сотрудничают не только на региональном, но и более широком уровне в целях укрепления безопасности Европы. Он отметил необходимость развивать совместные закупки в оборонной сфере, технологии дронов и соединения между странами, а также продолжать тесное сотрудничество с США и другими трансатлантическими партнерами.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул роль стран Балтии в укреплении энергетической независимости и региональной устойчивости, напомнив о синхронизации национальных энергосистем с европейской системой и отказе от импорта энергоносителей из России. Также он выступил с призывом к ЕС договориться о режиме санкций против Беларуси в ответ на гибридные угрозы.