Страны Балтии договорились о более тесном сотрудничестве в сфере обороны и дальнейшей поддержке Украины

Министр иностранных дел Латвии в своем выступлении подчеркнула роль стран Балтии в политике безопасности НАТО и Европейского союза (ЕС), особенно в реализации санкций против России и поддержке самообороны Украины. Она отметила, что страны Балтии охраняют внешние границы ЕС и НАТО и призвала Европу проявить больше солидарности, включая дополнительное финансирование и присутствие в регионе. Браже также отметила тесные культурные и академические связи между странами Балтии.