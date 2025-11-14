В популярном у латвийцев городе несколько туристов-детей не выжили после отравления уличной едой
Трагедия, произошедшая в Стамбуле в середине ноября 2024 года, стала суровым напоминанием об опасностях, которые могут подстерегать в этом популярном в том числе и у латвийских туристов городе. Семья из Германии потеряла двоих детей после употребления уличной еды, а судьба самих родителей остается под угрозой.
Семья Бёчек — Сервет, Чигдем и их дети, шестилетний Кадир Мухаммет и трехлетняя Масал — прибыли из Германии в Стамбул 9 ноября для отдыха. Они остановились в отеле в районе Фатих, одном из исторических центров города. 11 ноября семья посетила популярный туристический район Ортакёй, где купила у уличного торговца фаршированные мидии с рисом (популярное турецкое блюдо) и кумпир (фаршированный запеченный картофель). Уже 12 ноября у всех членов семьи начались тревожные симптомы: сильная рвота и тошнота. После обращения в больницу им провели лечение сывороткой и отпустили обратно в отель, что оказалось роковой ошибкой.
Ночью мать обнаружила, что трехлетняя дочь не подает признаков жизни. Прибывшая бригада скорой помощи экстренно госпитализировала всю семью, но спасти детей не удалось — оба ребенка скончались в больнице. Отец семейства, Сервет Бёчек, был интубирован и находится в критическом состоянии. Мать, Чигдем Бёчек, до сих пор находится в реанимации. Врачи продолжают бороться за их жизни.
Прокуратура Стамбула немедленно начала расследование. Были задержаны четверо сотрудников заведений общепита, где питалась семья. Эксперты изъяли образцы продуктов для анализа, а полиция собрала записи камер видеонаблюдения отеля и опросила свидетелей. Директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдулла Эмре Гюнер подтвердил: "Шести- и трехлетнего ребенка не удалось спасти, несмотря на все предпринятые меры. Провинциальное управление здравоохранения начало расследование инцидента".
Эта трагедия, к сожалению, не единственная в Турции. Совсем недавно в стране произошли другие серьезные инциденты: в конце августа двое голландских подростков (15 и 17 лет) были найдены мертвыми в отеле в том же районе Фатих после ужина в ресторане района Таксим, а пару дней назад 80 человек были госпитализированы после школьного фестиваля, где подавали бутерброды с говяжьей колбасой.
Рекомендации для туристов
Латвийским туристам, планирующим поездку в Турцию, следует соблюдать строгие меры предосторожности:
- Избегайте уличной еды, особенно морепродуктов, продающихся в неконтролируемых условиях.
- Выбирайте проверенные рестораны с хорошей репутацией и официальными сертификатами.
- Не употребляйте мидии и другие моллюски вне сертифицированных ресторанов.
- При первых симптомах отравления (рвота, диарея, температура) немедленно обращайтесь к врачам и настаивайте на госпитализации.
- Оформляйте медицинскую страховку с полным покрытием на случай отравления.
- Пейте только бутилированную воду и избегайте льда в напитках.
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ежегодно от последствий пищевых отравлений в мире умирает около 420 тысяч человек, и почти треть из них — дети. Дети особенно уязвимы, так как их иммунная система еще не полностью сформирована.