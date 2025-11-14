В популярном у латвийцев городе несколько туристов-детей не выжили после отравления уличной едой

Прокуратура Стамбула немедленно начала расследование. Были задержаны четверо сотрудников заведений общепита, где питалась семья. Эксперты изъяли образцы продуктов для анализа, а полиция собрала записи камер видеонаблюдения отеля и опросила свидетелей. Директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдулла Эмре Гюнер подтвердил: "Шести- и трехлетнего ребенка не удалось спасти, несмотря на все предпринятые меры. Провинциальное управление здравоохранения начало расследование инцидента".



Эта трагедия, к сожалению, не единственная в Турции. Совсем недавно в стране произошли другие серьезные инциденты: в конце августа двое голландских подростков (15 и 17 лет) были найдены мертвыми в отеле в том же районе Фатих после ужина в ресторане района Таксим, а пару дней назад 80 человек были госпитализированы после школьного фестиваля, где подавали бутерброды с говяжьей колбасой.