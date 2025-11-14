"Жить с такой тайной непросто" - житель Эстонии не знает, что делать с необычным выигрышем в лотерею
Наверное, каждый хоть раз мечтал выиграть в лотерею — даже если речь о небольшом выигрыше. Жителю Эстонии Роману недавно повезло: он выиграл в розыгрыше, устроенном Olerex. Но радость быстро сменилась недоумением — выигрыш оказался настолько необычным, что Роман не знает, что с ним делать.
7 ноября Роман остановился на заправке Olerex, где потратил 50 евро на топливо и купил несколько необходимых продуктов. Подойдя к кассе, он получил лотерейный билет. «Кассир сказал, что все, кто заправляет более 30 литров, получают лотерейный билет "Сотри и выиграй". Я достал ключ и стер защитный слой. Думал, что это пустяк — в таких розыгрышах никто ничего не выигрывает. Но под слоем оказались какие-то звездочки», — вспоминает Роман.
На обороте он прочитал, что звездочки означают выигрыш. «Да! Наконец-то я что-то выиграл! Причем в такой глупой и бессмысленной лотерее, где казалось невозможным победить. Супер!» — смеется он.
Воодушевленный, он протянул счастливый билет кассиру и сказал: «Пожалуйста, я хотел бы получить свой выигрыш». Кассир считал штрихкод и ушел на склад. «Я стоял и ждал с победной улыбкой. Примерно через десять секунд он вернулся и вручил мне выигрыш. Спасибо, Olerex!» — шутит Роман. Оказалось, что приз — обычный хлеб.
Своей «победной» историей Роман поделился на Reddit. Пользователи спрашивали: «Что вы сделаете с выигрышем? Расскажете семье или сохраните в тайне? Может, уже объявился какой-нибудь дальний родственник, который годами не писал, а теперь просит кусочек взаймы?» «Пока держу это в тайне, даже на работе никому не рассказываю. Туда теперь ходить проще — дома ведь лежит целый батон хлеба. Конечно, с таким секретом жить нелегко — жена уже решила, что у меня любовница, потому что я все время в хорошем настроении и с довольной улыбкой», — шутит Роман.
Он добавил, что до конца еще не осознал произошедшее и только привыкает к жизни после выигрыша. «Этот батон я пока не трогал — только плотнее завязал упаковку. Пока лишь вдыхаю запах победы», — говорит он, имея в виду аромат свежего хлеба.
Представители Olerex пояснили, что идея лотереи — предложить клиентам что-то необычное и отличающееся от традиционных розыгрышей, которые обычно проводят заправки. В рамках лотереи можно выиграть разные хлебобулочные и кондитерские изделия: хлеб, булочки, печенье и другие продукты.