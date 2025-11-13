В Латвии арестованы наемники, готовившие похищение албанского мафиози

В международной операции, проведённой под руководством немецкой полиции и при участии латвийской Государственной полиции, Дании, Франции и Европола, были задержаны четыре гражданина Латвии, подозреваемые в организации похищения человека на территории Германии. Операция была направлена против группы наёмников, которых нанял конкурирующий преступный синдикат для похищения руководителя албанской сети наркоторговли. Жертва покушения, по данным полиции, была связана с кражей нескольких тонн марихуаны на миллионы евро.