"Общество видит, что деньги расходуются бессмысленно": предприниматель объяснил, почему растут опасения по поводу государственного долга
Латвии, как небольшой стране, зависящей от заимствований на финансовых рынках, следует держать уровень государственного долга в разумных пределах, заявил предприниматель Гинтс Кокинс в интервью передаче TV24 “Kur tas suns aprakts”.
«Общество видит, что деньги расходуются неразумно…» — отметил Кокинс, добавив, что Латвия уже достигла «среднего уровня госдолга, поэтому нам следует действовать экономно и взвешенно». Он пояснил, что в чрезвычайной ситуации, когда требуется финансировать бюджетный дефицит, страна всё ещё может занимать средства быстрее, чем растёт валовой внутренний продукт (ВВП) в абсолютных ценах. Однако в периоды экономического роста разумно было бы снижать долг. Тем не менее, по словам предпринимателя, растущие военные расходы в настоящее время вряд ли позволят это сделать.
«Поэтому, по-латышски осторожно и хозяйственно следовало бы увеличивать долг не быстрее, чем растет ВВП, чтобы соотношение долга к ВВП не увеличивалось», — подчеркнул Кокинс.
Оценивая проект бюджета, он отметил, что документ «немного агрессивен»: «Мы видим, что долговая нагрузка по отношению к ВВП растёт, и это настораживает общество».
По его мнению, люди становятся настороженнее, потому что видят, как, на их взгляд, деньги расходуются бессмысленно. Кокинс выразил убеждение, что отношение общества было бы иным, если бы правительство смогло показать, что заёмные средства инвестируются в повышение конкурентоспособности, образование и демографию.
Согласно проекту, доходы государственного консолидированного бюджета в 2026 году составят 16,064 млрд евро, а расходы — 17,945 млрд евро. По сравнению с 2025 годом, рост доходов бюджета превышает рост расходов: доходы увеличатся на 944,6 млн евро, расходы — на 804,3 млн евро.
В основном бюджете предусмотрены доходы в размере 10,9 млрд евро, расходы — 13,2 млрд евро. В специальном бюджете доходы составят 5,5 млрд евро, расходы — 5,1 млрд евро.
Прогнозируется, что валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в следующем году достигнет 43,953 млрд евро, бюджетный дефицит составит 3,3% от ВВП, а госдолг не превысит 55% от ВВП. Общие расходы правительства снизятся до 47% ВВП (в этом году — 47,5%), при этом увеличатся расходы на оборону.
Всего расходы сокращены на 171 млн евро, а на приоритетные направления выделено 693,5 млн евро, из которых 448,3 млн евро — на оборону и безопасность.
Сейм планирует рассмотреть бюджет во втором, окончательном чтении 3 декабря.