"Общество видит, что деньги расходуются бессмысленно": предприниматель объяснил, почему растут опасения по поводу государственного долга

«Общество видит, что деньги расходуются неразумно…» — отметил Кокинс, добавив, что Латвия уже достигла «среднего уровня госдолга, поэтому нам следует действовать экономно и взвешенно». Он пояснил, что в чрезвычайной ситуации, когда требуется финансировать бюджетный дефицит, страна всё ещё может занимать средства быстрее, чем растёт валовой внутренний продукт (ВВП) в абсолютных ценах. Однако в периоды экономического роста разумно было бы снижать долг. Тем не менее, по словам предпринимателя, растущие военные расходы в настоящее время вряд ли позволят это сделать.