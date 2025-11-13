"Сильно заблудилась в трех соснах экономики": депутат жестко раскритиковал Силиню, которая "ведет страну в болото банкротства"

Он обращает внимание на рост государственного долга при правительстве партии Jaunā Vienotība, утверждая, что он увеличился на 21 миллиард евро и что каждая латвийская семья сейчас «в долгу на 36 тысяч евро». Депутат также критикует то, что «сокращение бюрократии остаётся лишь лозунгом, а не делом», и указывает на, по его мнению, очевидные, но игнорируемые риски, связанные с компаниями airBaltic и Rail Baltica.