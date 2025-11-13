"Сильно заблудилась в трех соснах экономики": депутат жестко раскритиковал Силиню, которая "ведет страну в болото банкротства"
Депутат Сейма Андрис Кулбергс в своем аккаунте в X резко раскритиковал государственный бюджет на 2026 год, назвав его "бюджетом банкротства Латвии".
Андрис Кулбергс указывает, что бюджет «создаёт немедленную экономическую угрозу» и не является «подушкой безопасности», а представляет собой «прямой путь под контроль Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) над нашими финансами». «С такой траекторией латвийский "Титаник" за три года врежется в необратимую долговую зависимость, в которой Латвия утратит свою финансовую суверенность», — предупреждает политик.
Он обращает внимание на рост государственного долга при правительстве партии Jaunā Vienotība, утверждая, что он увеличился на 21 миллиард евро и что каждая латвийская семья сейчас «в долгу на 36 тысяч евро». Депутат также критикует то, что «сокращение бюрократии остаётся лишь лозунгом, а не делом», и указывает на, по его мнению, очевидные, но игнорируемые риски, связанные с компаниями airBaltic и Rail Baltica.
Кулбергс также называет безответственными установленные для государственных предприятий обязательные дивиденды в размере 80–90%, которые, по его мнению, «фактически становятся налогом на электричество, приводят к стагнации и ослабляют предприятия, лишая их инвестиций».
Он резко критикует и медленное освоение фондов Европейского союза — из 4,3 млрд евро за пять лет, по его словам, выплачено лишь 11%. «Центральное финансовое и договорное агентство (CFLA) утонуло в бюрократии», — пишет Кулбергс, предупреждая, что срок действия этих средств истекает в 2027–2029 годах, и страна «потеряет сотни миллионов». Он также указывает на рост налогов и издержек — акцизов, налога на природные ресурсы (DRN), сборов, виньеток и прочего.
Критике подверглась и премьер-министр Эвика Силиня. Кулбергс утверждает, что она «думает только о том, как увеличивать и защищать чиновничество» и «сильно заблудилась в трёх соснах экономики». Политик упрекает премьер-министра в пренебрежении к предпринимателям: «Вот они — "злые" предприниматели, которые покушаются на её работников — негодяи! Подскажу — те, кто зарабатывает деньги для государства, это не сотрудники Министерства финансов», — пишет депутат.
Он советует Силине в День теней (Ēnu diena) не приглашать студентов, а «самой пойти поработать тенью у производителей, металлообработчиков, фермеров, строителей и других».
Кулбергс также обвиняет Силиню в том, что она оставила сокращение расходов бюджета на 2027 год следующему правительству, «потому что не хочет портить свой праздник». По его словам, «такой подход ведет латвийское общество прямым путем в болото банкротства».