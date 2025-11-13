В Латвии хотят ужесточить наказание за неуважение к государственному языку

Кроме того, в поправках предлагается новая редакция 20-й статьи — «Неуважение к государственному языку». Политики предлагают установить, что за открытое проявление неуважения к государственному языку, а также за действия, направленные на принижение его статуса и значения, будет налагаться штраф от 20 до 400 единиц. В настоящее время за такие действия предусмотрен штраф от 7 до 140 единиц.