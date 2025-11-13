В Латвии хотят ужесточить наказание за неуважение к государственному языку
Cегодня депутаты Сейма передали на рассмотрение в юридическую комиссию подготовленные депутатами фракции «Новое Единство» (JV) поправки к Закону об административных правонарушениях в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. Поправки предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку.
Эти изменения направлены на повышение административных штрафов за нарушения правил использования государственного языка и усиление норм, касающихся неуважительного отношения к нему.
«Латышский язык является основой Латвии как национального государства, его защита и использование — это не только вопрос культуры, но и вопрос безопасности», — подчеркнул руководитель парламентской фракции JV Эдмунд Юрьевицс. Он отметил, что данные поправки — это не просто репрессивный инструмент, а четкая государственная позиция, подчеркивающая значимость государственного языка.
Центр государственного языка в последние годы выявил более 4000 нарушений, включая случаи, когда латышский язык не использовался при выполнении профессиональных обязанностей. По мнению политической силы, действующие с 2020 года штрафы больше не соответствуют экономической ситуации и актуальной языковой политике, поэтому необходимы изменения.
Поправками предлагается увеличить размеры денежных штрафов почти во всех статьях закона, регулирующих использование государственного языка.
Эти изменения затронут как физических, так и юридических лиц и направлены на профилактическое воздействие с целью укрепления уважения общества к установленным государством нормам, особенно к государственному языку.
Для физических лиц штраф за различные нарушения сейчас составляет от 7 до 28 единиц, предлагается увеличить его до 10–39 единиц.
Для юридических лиц штраф в настоящее время составляет от 28 до 140 единиц, в отдельных статьях — до 600 или 1000 единиц. Теперь предлагается увеличить его до 39–1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения.
Размер штрафа предлагается повысить и для должностных лиц — с 14–60 до 20–84 единиц.
Кроме того, в поправках предлагается новая редакция 20-й статьи — «Неуважение к государственному языку». Политики предлагают установить, что за открытое проявление неуважения к государственному языку, а также за действия, направленные на принижение его статуса и значения, будет налагаться штраф от 20 до 400 единиц. В настоящее время за такие действия предусмотрен штраф от 7 до 140 единиц.