"О временах, которые для многих уже как в тумане": Ринкевич высказал мнение о двух новых отечественных фильмах

Оценивая фильм «Тёмно-синее Евангелие», Ринкевич отметил, что это кино «о “безумных” 90-х, с очень аутентичной атмосферой, персонажами и языком того времени — таким, какой не услышишь в Рижском замке».

«Это история о том, какими мы были, как формировалось наше возрождённое государство и через что оно прошло в начале. Ведь люди из советского времени никуда не исчезли. Я помню полутёмные или совсем тёмные улицы, на которых вечером без нужды не хотелось, а порой и было опасно появляться; киоски и магазины, где круглосуточно продавали всё, чего душа пожелает, только денег было мало; шёпот о каком-то застреленном или взорванном бандите. Фильм рассказывает и о старой системе, и о молодых, полных идеалов людях — с весьма поучительным финалом. Он трогает и потому, что возвращает в молодость, и потому, что заставляет задуматься о том, какой была Латвия после восстановления независимости, сравнить то время с нынешним — понять, что остаётся неизменным (а человеческая природа — безусловно), а что изменилось к лучшему», — отметил президент.