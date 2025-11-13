"О временах, которые для многих уже как в тумане": Ринкевич высказал мнение о двух новых отечественных фильмах
Президент Латвии Эдгар Ринкевич поделился впечатлениями от двух новых латвийских фильмов — "Темно-синее Евангелие" и "В сетке. Рождение легенды ТТТ", назвав их трогательными историями о недавнем прошлом и напоминанием о ценности свободы.
«Поздние осенние вечера как нельзя лучше подходят для того, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм», — написал в соцсети Facebook президент Латвии Эдгар Ринкевич, рассказав, что посмотрел два новых и давно ожидаемых отечественных фильма — «Тёмно-синее Евангелие» и «В сетке. Рождение легенды ТТТ».
«Сразу скажу — я был взволнован и увлечён. Взволнован историей о рождении команды ТТТ. Увлечён “Тёмно-синим Евангелием”. Это история о временах, которые для многих уже как в тумане, но такими были те времена», — пишет Ринкевич.
Премьера фильма о легендарном латвийском женском баскетбольном клубе ТТТ в Forum Cinemas (6.11.2025)
В Forum Cinemas прошла премьера фильма "В сетке. Рождение легенды ТТТ". Он основан на реальных событиях и рассказывает о создании ...
«“В сетке” — это рассказ о страшной реальности коммунистического режима, о стремлении сохранить человеческое достоинство и латышскую самобытность. Борьба — и через компромиссы, и через принципиальное сопротивление. Каждый делал это по-своему — от видимого сотрудничества до открытого протеста. Было много тех, кто молчал и сотрудничал. О стойкости баскетболисток, которые боролись за победу и с трудностями повседневной жизни — такими, что тем, кто не пережил “красный кошмар”, они кажутся нереальными. Это горькая, вдохновляющая и трогательная история о недавнем прошлом, о прекрасных и ярких страницах нашего спорта и о нашем удивительном упорстве и упрямстве», — считает президент.
Оценивая фильм «Тёмно-синее Евангелие», Ринкевич отметил, что это кино «о “безумных” 90-х, с очень аутентичной атмосферой, персонажами и языком того времени — таким, какой не услышишь в Рижском замке».
«Это история о том, какими мы были, как формировалось наше возрождённое государство и через что оно прошло в начале. Ведь люди из советского времени никуда не исчезли. Я помню полутёмные или совсем тёмные улицы, на которых вечером без нужды не хотелось, а порой и было опасно появляться; киоски и магазины, где круглосуточно продавали всё, чего душа пожелает, только денег было мало; шёпот о каком-то застреленном или взорванном бандите. Фильм рассказывает и о старой системе, и о молодых, полных идеалов людях — с весьма поучительным финалом. Он трогает и потому, что возвращает в молодость, и потому, что заставляет задуматься о том, какой была Латвия после восстановления независимости, сравнить то время с нынешним — понять, что остаётся неизменным (а человеческая природа — безусловно), а что изменилось к лучшему», — отметил президент.
«Не будучи кинокритиком, могу сказать, что мне понравились оба фильма. Искреннее уважение режиссёрам, актёрам, творческим командам. Это две совершенно разные картины, но обе рассказывают о нас — не всегда таких, какими хотели бы себя видеть. Почему я пишу это вечером Дня Лачплесиса? Потому что обе киноленты — это истории о том, что произошло потом: когда мы потеряли и вновь обрели независимость. Чтобы напомнить: ничто не даётся само собой. Недостаточно свободу завоевать — её нужно беречь, ведь вернуть её трудно, и даже тогда положительные перемены не происходят волшебным образом. Это наша ежедневная задача», — подытожил Эдгар Ринкевич.