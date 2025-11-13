"Мы не можем позволить себе ненавидеть друг друга": актер призывает латвийцев к диалогу вместо конфликта

Аузиньш отметил, что многие до сих пор не оправились от тех времён — в обществе сохраняется горечь и недоверие, которые могут привести к новым конфликтам. “Всё, что происходит сейчас, — это следствие прошлых обид. Нужно использовать это время с умом и говорить друг с другом. Мы не можем позволить себе ненавидеть", — подчеркнул он.