Каждый четвертый латвиец отказался от любимых продуктов
Для многих даже простая поездка в супермаркет превращается в стратегическую операцию: список, калькулятор, внутренняя боль при виде сыра за 15 евро. Цены растут, а корзина с продуктами — будто становится всё легче. И нет, это не чудо фитнеса — это инфляция.
Каждый четвёртый житель Латвии признался: из-за роста цен на продукты пришлось отказаться от части привычных вкусностей. Опрос банка Citadele опрос — почти 80 % домохозяйств ощущают, что еда дорожает, а пятая часть старается не замечать очевидного.
25 % латвийцев говорят, что расходы на еду выросли значительно, ещё 30 % — что «немного», но ощутимо. Ещё 23 % опрошенных отмечают, что расходы на продукты выросли, но они по-прежнему могут позволить себе покупать всё как раньше. Только 3 % утверждают, что стали тратить меньше (вероятно, потому что просто перестали ходить в магазин).
Когда холодильник диктует политику
Экономист Citadele Карлис Пургайлис признаёт: «Инфляция в странах Балтии в этом году остаётся выше, чем в среднем по еврозоне, где она составляет около 2 %. В Латвии и Литве она превышает 4 %, а в Эстонии — 5 %. В Латвии на рост цен особенно повлияли подорожание продуктов питания, жилищные расходы и энергоносители по сравнению с прошлым годом».
По его словам, люди стали осторожнее: доходы растут, но большинство предпочитает не транжирить, а копить. Покупки откладываются, а крупные траты превращаются в событие. В итоге деньги не «работают» в экономике, а в холодильнике всё реже встречаются деликатесы.
Женщины и 30-летние чувствуют удары по кошельку чаще
Как выяснилось, женщины чаще мужчин признаются, что пришлось урезать продуктовый бюджет — 26 % против 24 %. Особенно чувствителен возраст 30–39 лет — именно те, кто активно работает, растит детей и ведёт хозяйство: у 30 % расходы выросли значительно.
Молодёжь до 29 лет, напротив, пока держится бодро: 41 % говорит, что траты «немного выросли». А вот пенсионеры демонстрируют стойкость — почти треть утверждает, что хоть цены и растут, они по-прежнему покупают то, что хотят.
Латгалия — чемпион по подорожанию
Сильнее всего рост цен ощущают жители Латгалии — каждый третий признался, что отказался от части привычных продуктов. В Курземе ситуация почти такая же, в Риге и Видземе — чуть легче. Зато в Земгале наблюдается парадокс: 6 % жителей говорят, что их расходы… снизились. Возможно, это те, кто научился ловко лавировать между скидками и акциям.
Мы живём во времена, когда шоколадка уже не просто удовольствие, а финансовое решение. И если раньше спорили, где вкуснее кофе, то теперь — где дешевле.