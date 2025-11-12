И противотанковому ежу понятно! 303 миллиона евро выделено на укрепление восточных границ, но реализация буксует

Литвин напомнил, что на меры по военному укреплению восточной границы выделено 303 млн евро, и работы ведутся с начала 2024 года. "Было достаточно времени, чтобы осознать риски, и еще есть возможность их устранить, обеспечив завершение плановых работ к 2028 году. Надеюсь, что участие Госконтроля поможет сделать укрепление восточной границы Латвии безусловным приоритетом государства и обеспечит его последовательную реализацию во всех ответственных ведомствах", - подчеркнул член совета Госконтроля.