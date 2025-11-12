Rīgas satiksme планирует обновление - готово купить 100 троллейбусов и 24 трамвая
Предприятие Rīgas satiksme начало исследование рынка для закупки 100 троллейбусов и 24 трамваев. Цель — модернизация транспорта, повышение комфорта и внедрение современных технологий, включая тяговые батареи и системы без зеркал.
Муниципальное Rīgas satiksme (RS) объявило исследование рынка о покупке 100 новых троллейбусов и 24 трамваев, сообщила руководитель отдела предприятия по общественным отношениям Байба Барташевича-Фелдмане. Исследование проводится с целью дальнейшей модернизации общественного транспорта и реализации задач, определенных среднесрочной стратегией RS.
Троллейбусы и трамваи должны иметь низкий пол. Вместимость трамваев должна составлять не менее 180 пассажиров, а длина - не превышать 42 метров. Что касается троллейбусов, половина закупки может быть представлена 12-метровыми моделями с вместимостью не менее 70 пассажиров, а другая половина - троллейбусами с двумя или тремя секциями общей длиной 18 и 24 метра, способными перевозить не менее 120 пассажиров.
Троллейбусы также должны иметь возможность движения на тяговых батареях без контактной сети, и в них следует предусмотреть использование камер и экранов вместо боковых зеркал, как в новых электробусах. В ходе изучения рынка трамваев будет оценена возможность приобретения моделей для двустороннего движения, а также проведено сравнение их стоимости и эксплуатационных характеристик с трамваями для одностороннего движения, рассказала Барташевича-Фелдмане.
Цель исследования рынка - получить всестороннюю информацию о новейших технологических решениях и возможностях отрасли применительно к общественному транспорту Риги. В ходе изучения рынка RS планирует определить доступные технические решения, сроки и графики поставок, а также условия стандартных и продленных гарантий как для самих транспортных средств, так и для их подсистем.
Будут оцениваться возможности обслуживания и ремонта в гарантийный период, включая авторизацию заказчика на самостоятельное техническое обслуживание и сроки доставки запчастей. Особое внимание также будет уделено ожидаемому сроку службы тяговых батарей, а также сопутствующим затратам.
Как пояснила представитель RS, оба проекта направлены на повышение удобства и безопасности пассажиров, повышение эффективности технического обслуживания и сокращение простоев, а также на внедрение единой информационной системы для пассажиров и совершенствование дизайна салонов с использованием более прочных и легко обслуживаемых материалов.
В ходе изучения рынка RS планирует обратиться к широкому кругу потенциальных поставщиков, включая международных производителей как в Евросоюзе, так и за его пределами. Цель состоит в получении точной информации о минимальном объеме поставки, ориентировочных затратах и возможных сроках доставки, чтобы подготовить качественную закупочную документацию.
Срок подачи заявок вместе с информационными предложениями - до 15 декабря для трамваев и до 12 декабря для троллейбусов.