Rīgas satiksme планирует обновление - готово купить 100 троллейбусов и 24 трамвая

Троллейбусы и трамваи должны иметь низкий пол. Вместимость трамваев должна составлять не менее 180 пассажиров, а длина - не превышать 42 метров. Что касается троллейбусов, половина закупки может быть представлена 12-метровыми моделями с вместимостью не менее 70 пассажиров, а другая половина - троллейбусами с двумя или тремя секциями общей длиной 18 и 24 метра, способными перевозить не менее 120 пассажиров.