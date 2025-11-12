ФОТО: праздничный концерт в честь Дня Лачплесиса прошел в Парке Узварас

День Лачплесиса важен ещё и потому, что именно 11 ноября 1919 года был учреждён высший военный орден Латвии — Орден Лачплесиса с девизом «За Латвию». Орден вручался латвийским военным, бывшим стрелкам, а также иностранцам, участвовавшим в Войне за независимость Латвии или способствовавшим её становлению. Всего было вручено 2146 орденов.