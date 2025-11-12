Посвященный Дню Лачплесиса концерт "Saules mūžs" в Парке Узварас (11.11.25)
В память о борцах, павших за свободу Латвии, в Риге, на территории Парка Узварас, состоялась концертная программа "Saules mūžs".
ФОТО: праздничный концерт в честь Дня Лачплесиса прошел в Парке Узварас
В концерте приняли участие постфолк-группа Iļģi, молодёжная фолк-группа Jauno Jāņu orķestris, а кульминацией мероприятия стала премьера программы «Saules mūžs». Несколько певцов исполнили подготовленные специально для этого события песни на слова латышских народных песен.
Как сообщает Latvijas Kultūras afiša в своём аккаунте в Facebook, тексты дайн для концерта отобрали специалисты музея Кришьяниса Баронса, а музыку создали двенадцать латвийских композиторов — Валтс Пуце, Сниедзе Праулиня, Янис Страздс, Лаурис Валтерс, Кристапс Кривкалнс, Ингарс Вилюмс, Каспарс Земитис, Артурс Маскатс, Угис Праулиньш, Екaбс Ниманис, Янис Лусенс и Карлис Лацис. Новые песни исполнили Айя Витолиня, Антра Стафецка, Эмилия, Даумантс Калниньш, Микс Галвановскис и Людвиг, а также ритм-группа под руководством Кристапа Кривкалнса.
Ранее уже сообщалось, что вечером Дня Лачплесиса тысячи людей зажгли свечи у стены Рижского замка и на Братском кладбище в Риге. К замку пришли люди разных поколений, многие — с детьми, которым родители рассказывали о значении этого дня.
День Лачплесиса отмечается в Латвии в честь победы армии независимой Латвии над Западной добровольческой армией, или так называемыми войсками Бермондта, 11 ноября 1919 года. Латвийская армия начала решающее наступление 3 ноября, и, несмотря на тяжёлые бои, уже 11 ноября войска Бермондта были изгнаны из Риги. В ходе "бермондтиады" Латвия потеряла 743 солдата, среди них 57 офицеров.
День Лачплесиса важен ещё и потому, что именно 11 ноября 1919 года был учреждён высший военный орден Латвии — Орден Лачплесиса с девизом «За Латвию». Орден вручался латвийским военным, бывшим стрелкам, а также иностранцам, участвовавшим в Войне за независимость Латвии или способствовавшим её становлению. Всего было вручено 2146 орденов.
Война за независимость Латвии длилась с 18 ноября 1918 года, когда была провозглашена Латвийская Республика, до 11 августа 1920 года, когда был подписан Латвийско-Российский мирный договор. 11 августа Сейм установил как День памяти борцов за свободу Латвии.