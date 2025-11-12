Сходил в соседний магазин за ножом и вернулся на "разборку": в Айзкраукле агрессивный мужчина ранил посетителя кафе

Как рассказали сотрудники Betija, это уже не первый случай агрессии — менее трёх недель назад в кафе врывался другой неадекватный мужчина, предположительно находившийся под воздействием алкоголя или наркотиков. Тогда персонал несколько раз звонил в полицию, но патруль так и не приехал, заявив, что “нет происшествия”. «Они вообще не приехали! Теперь вот человек в больнице. Мы боимся работать», — говорит владелица кафе Инуна Кронберга. Она возмущена тем, что полиция не связалась с кафе даже после нападения и не запросила видеозаписи сразу, несмотря на внимание со стороны СМИ. «Медиа интересуются, звонят, а полиция — тишина. Никто не позвонил, не спросил ничего», — говорит Кронберга.