Сходил в соседний магазин за ножом и вернулся на "разборку": в Айзкраукле агрессивный мужчина ранил посетителя кафе
В кафе Betija в Айзкраукле вооруженный мужчина напал на посетителя, ранив его ножом. Пострадавший госпитализирован, нападавший задержан. Персонал в шоке, владелица критикует полицию за пассивность и отсутствие реакции, сообщает передача "Degpunktā".
Обычный визит в кафе Betija в Айзкраукле для одного из посетителей закончился трагически — мужчина 1957 года рождения оказался в больнице с глубокой ножевой раной руки. Инцидент произошёл днём в воскресенье, 9 ноября, когда заведение было переполнено гостями.
По словам очевидцев, в кафе вошёл агрессивный мужчина, который вёл себя вызывающе, громко ругался и мешал остальным посетителям. Когда ему сделали замечание, он вышел из кафе, забежал в соседний магазин Beta, где схватил нож и вернулся обратно, после чего напал на одного из клиентов, пытавшегося его остановить.
«Было страшно — он ударил мужчину в руку, кровь лилась фонтаном. Хорошо, что не попал в жизненно важные органы», — рассказала сотрудница магазина, находившегося рядом. Пострадавший был доставлен в больницу, а нападавший — задержан полицией. Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце подтвердила, что преступник ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.
По факту нападения возбужден уголовный процесс, полиция изъяла видеозаписи с камер наблюдения и продолжает расследование.
Как рассказали сотрудники Betija, это уже не первый случай агрессии — менее трёх недель назад в кафе врывался другой неадекватный мужчина, предположительно находившийся под воздействием алкоголя или наркотиков. Тогда персонал несколько раз звонил в полицию, но патруль так и не приехал, заявив, что “нет происшествия”. «Они вообще не приехали! Теперь вот человек в больнице. Мы боимся работать», — говорит владелица кафе Инуна Кронберга. Она возмущена тем, что полиция не связалась с кафе даже после нападения и не запросила видеозаписи сразу, несмотря на внимание со стороны СМИ. «Медиа интересуются, звонят, а полиция — тишина. Никто не позвонил, не спросил ничего», — говорит Кронберга.
В кафе действует собственная система безопасности с тревожной кнопкой, однако охранники не имеют права задерживать преступников, они могут только предотвратить кражи или вызвать помощь. «Это был ужас. Средь бела дня пришлось закрыть кафе — кровь, паника, испуганные сотрудники. Мы шесть лет работаем, но такого никогда не было», — рассказывает работница заведения. Она добавила, что каждый человек в Латвии хочет жить в безопасности, а произошедшее оставило глубокие психологические последствия для персонала и очевидцев.
Как выяснилось, в городе и округе не хватает полицейских, особенно в вечернее и ночное время. В самоуправлении Айзкраукле подтвердили, что дежурство круглосуточно несёт только Государственная полиция, тогда как муниципальная полиция работает лишь в будни с 8:00 до 17:00. «Муниципальная полиция слишком мала, чтобы обеспечивать безопасность 24/7 по всему краю. В 2025 году нам добавили два новых инспектора, но даже с ними дежурства остаются эпизодическими — до 23:00, без выходных и праздников», — сообщили в полиции самоуправления.