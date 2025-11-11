Строительный сектор Латвии оживает. Что это значит для обычных людей?
После застоя в 2024 году латвийское строительство уверенно возвращается к жизни: растут объёмы работ, активизируется ипотека, а вместе с этим оживает и экономика, уверен главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
После непростого 2024 года общий объём строительства в Латвии в девяти месяцах 2025 года увеличился на 8,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным фактором роста стало инженерное строительство, которое за тот же период выросло на 28,8 %.
Строительство зданий возвращается к росту
После значительного падения в 2024 году строительство зданий вновь демонстрирует положительную динамику. В третьем квартале 2025 года объём строительных работ в этом сегменте увеличился на 5 % по сравнению с третьим кварталом 2024 года.
С конца прошлого года заметно возрос объём вновь выданных ипотечных кредитов, чему способствовало снижение процентных ставок по евро, что подтверждает высокий интерес жителей к приобретению жилья. Активизация ипотечного кредитования и покупок жилья, по прогнозам экспертов, продолжит поддерживать рост строительства.
Что это значит для обычных людей
Более активное строительство жилья может повлиять на цены на квартиры и дома, а также открыть новые рабочие места. Люди снова начинают интересоваться ипотекой, а строительные компании расширяют штат и проекты.
Если тенденция сохранится, к 2026 году строительный сектор может стать одним из локомотивов экономического роста Латвии.
Влияние на смежные отрасли
С восстановлением строительной отрасли и увеличением объёмов работ выиграют и другие секторы, например, промышленность по добыче и переработке нерудных материалов. Однако добывающая промышленность и разработка карьеров в этом году продолжали испытывать значительный спад: за девять месяцев объём производства был на 13,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целом, эксперты считают, что восстановление строительного сектора создаёт положительный эффект для всей экономики: растут инвестиции, оживает рынок жилья, появляются рабочие места, а отрасль постепенно возвращается к прежним объёмам и готовится к новым проектам.