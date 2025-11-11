Строительный сектор Латвии оживает. Что это значит для обычных людей?

С восстановлением строительной отрасли и увеличением объёмов работ выиграют и другие секторы, например, промышленность по добыче и переработке нерудных материалов. Однако добывающая промышленность и разработка карьеров в этом году продолжали испытывать значительный спад: за девять месяцев объём производства был на 13,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.